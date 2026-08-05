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Papa Leon al XIV-le merge într-un turneu apostolic în America de Sud. Ce țări va vizita?

Papa Leon al XIV-lea va efectua un turneu apostolic în luna noiembrie, în America de Sud unde va vizita state precum Uruguay, Argentina și Peru. Vizita are loc în urma invitațiilor lansate de șefii de stat și înalții prelați locali. Înainte de plecare în America Latină, Suveranul Pontif va vizita și Franța.
Papa Leon al XIV-le merge într-un turneu apostolic în America de Sud. Ce țări va vizita?
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
05 aug. 2026, 15:39, Știri externe
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Turneul liderului de la Vatican se va desfășura între 6 și 17 noiembrie și va debuta cu o vizită în Uruguay, anunță Vaticanul, citat de AFP

Turneul sud-american

Programul Papei, care se va afla în Uruguay în perioada 6-8 noiembrie, va include deplasări la Montevideo, Paysandú și Florida. 

Între 8 și 11 noiembrie, Suveranul Pontif va vizita Argentina. Itinerariul cuprinde vizita  capitalei Buenos Aires, orașului Córdoba și a sanctuarul de la Luján, situat în apropierea capitalei.  

Ultima și cea mai amplă etapă a turneului se va desfășura în Peru, între 11 și 17 noiembrie. Papa va vizita Lima, Cusco, Pucallpa și Chiclayo, oraș al cărui episcop a fost înainte de alegerea sa în fruntea Bisericii Catolice. 

Peru are o semnificație aparte pentru Leon al XIV-lea, care a activat aici timp de două decenii ca misionar și deține cetățenia peruană din 2015. 

Vizită în Franța

Înaintea deplasării în America de Sud, Papa Leon al XIV-lea va efectua o vizită în Franța, la finalul lunii septembrie.

În perioada 25-28 septembrie, Suveranul Pontif se va întâlni cu președintele Emmanuel Macron și vizită la sediul UNESCO și Catedrala Notre-Dame din Paris.

În timpul vizitei sala, Papa va oficia o liturghie în aer liber la Place de la Concorde și pe Champs-Élysées. 

În încheierea vizitei, liderul de la Vatican se va deplasa în departamentul Moselle, unde este înmormântat Robert Schuman, unul dintre părinții fondatori ai Uniunii Europene. Biserica a început procesul canonic de beatificare a fostului lider francez. 

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