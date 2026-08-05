Papa Leon al XIV-le merge într-un turneu apostolic în America de Sud. Ce țări va vizita?

Turneul liderului de la Vatican se va desfășura între 6 și 17 noiembrie și va debuta cu o vizită în Uruguay, anunță Vaticanul, citat de AFP.

Turneul sud-american

Programul Papei, care se va afla în Uruguay în perioada 6-8 noiembrie, va include deplasări la Montevideo, Paysandú și Florida.

Între 8 și 11 noiembrie, Suveranul Pontif va vizita Argentina. Itinerariul cuprinde vizita capitalei Buenos Aires, orașului Córdoba și a sanctuarul de la Luján, situat în apropierea capitalei.

Ultima și cea mai amplă etapă a turneului se va desfășura în Peru, între 11 și 17 noiembrie. Papa va vizita Lima, Cusco, Pucallpa și Chiclayo, oraș al cărui episcop a fost înainte de alegerea sa în fruntea Bisericii Catolice.

Peru are o semnificație aparte pentru Leon al XIV-lea, care a activat aici timp de două decenii ca misionar și deține cetățenia peruană din 2015.

Vizită în Franța

Înaintea deplasării în America de Sud, Papa Leon al XIV-lea va efectua o vizită în Franța, la finalul lunii septembrie.

În perioada 25-28 septembrie, Suveranul Pontif se va întâlni cu președintele Emmanuel Macron și vizită la sediul UNESCO și Catedrala Notre-Dame din Paris.

În timpul vizitei sala, Papa va oficia o liturghie în aer liber la Place de la Concorde și pe Champs-Élysées.

În încheierea vizitei, liderul de la Vatican se va deplasa în departamentul Moselle, unde este înmormântat Robert Schuman, unul dintre părinții fondatori ai Uniunii Europene. Biserica a început procesul canonic de beatificare a fostului lider francez.