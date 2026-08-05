Republica Moldova se confruntă din nou cu un deficit de energie. Autoritățile cer populației să reducă consumul

Potrivit Guvernului de la Chișinău, deficitul de energie electrică este determinat de consumul ridicat în perioada de caniculă, reducerea producției unor centrale din regiune și scăderea debitului Dunării, care afectează funcționarea acestora.

Miercuri seara este estimat un deficit între orele 18.00 și 21.00, astfel: 18.00–19.00 – aproximativ 62 Mwh, 19.00–20.00 – aproximativ 129 Mwh și 20.00–21.00 – aproximativ 112 Mwh.

Autoritățile susțin că depun toate eforturile pentru asigurarea energiei necesare și vor utiliza, la nevoie, mecanismele de energie de avarie pentru menținerea stabilității sistemului.

Marți, deficitul a fost acoperit cu energie de avarie

Guvernul face un nou apel către cetățeni la reducerea voluntară a consumului între orele 18.00 și 21.00.

O situație similară s-a înregistrat marți seara. Premierul Vasile Tofan a spus că marți, în intervalul critic 21.00 – 23.00, Republica Moldova a avut un deficit de energie electrică de circa 130 Mwh, care a trebuit acoperit prin energie de avarie la prețuri de 2-3 ori mai mari.

„Pentru a proteja banii noștri comuni și a evita costurile exagerate, este esențial să fim mai economicoși, în special în orele de vârf ale serii. Un gest simplu – stingerea luminii sau folosirea electrocasnicelor mari după ora 23.00 – face o diferență uriașă pentru întreaga țară”, a transmis Vasile Tofan.