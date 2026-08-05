Creșterea temperaturilor ar putea împiedica mai multe avioane să decoleze la timp

Nu doar furtunile, ninsorile abundente sau vântul puternic pot duce la amânarea decolărilor avioanelor, potrivit AP.

Căldura extremă poate perturba și ea zborurile. În zilele cele mai călduroase, aerul mai rarefiat poate îngreuna decolarea în siguranță a aeronavelor.

Măsurile pe care le pot lua companiile aeriene

Companiile aeriene ar putea fi nevoite să reducă încărcătura prin transportul pasagerilor sau al mărfurilor sau prin transportul a mai puțin combustibil.

Problema este bine cunoscută pe aeroporturile din zonele cu climă deșertică din întreaga lume, din sud-vestul Statelor Unite până în Orientul Mijlociu. Dar chiar și o căldură mai puțin extremă poate crea provocări similare pe aeroporturile cu altitudini mai mari sau piste mai scurte.

Cercetătorii spun că schimbările climatice cauzate de om ar putea face ca astfel de perturbări să fie mai frecvente.

În contextul valurilor de căldură care au lovit anumite părți ale Statelor Unite și Europei în această vară, Las Vegas a ilustrat modul în care căldura extremă poate afecta transportul aerian.

O companie aeriană a oferit compensații clienților care au renunțat voluntar la locurile lor la un zbor din 24 iulie de pe Aeroportul Internațional Harry Reid. Atunci, temperaturile au atins 47 de grade Celsius, potrivit sursei.

Compania aeriană a descris reducerea greutății unui avion ca o practică standard în industrie în destinațiile cu climă caldă, atunci când condițiile o impun. Astfel, este asigurată o decolare în siguranță.

Care este explicația

Aerul cald este mai rarefiat decât aerul rece. Acest lucru face mai dificilă generarea de portanță de către aripile unui avion și generarea de forță de tracțiune necesară motoarelor cu reacție pentru decolare, a explicat Ross Aimer, căpitan pensionar.

„Există o știință în spatele tuturor acestor lucruri”, a spus Aimer. „Nu poți nega știința zborului și ceea ce este necesar pentru ca un avion să funcționeze”.

Înainte de fiecare plecare, piloții și companiile aeriene stabilesc dacă o aeronavă poate decola în siguranță. Sunt calculați mai mulți factori cheie, inclusiv greutatea avionului, altitudinea aeroportului și temperatura exterioară, a declarat Alan Price, căpitan pensionar.

Lungimea pistei contează și ea. Avioanele au nevoie de spațiu pentru a atinge suficientă viteză pentru decolare atunci când temperaturile cresc vertiginos. Pistele mai scurte lasă o distanță mai mică pentru a face acest lucru, a spus Price.

Acesta este unul dintre motivele pentru care aeroporturi precum LaGuardia din New York și Reagan National din Washington pot fi mai predispuse să se confrunte cu restricții de decolare sau limite de greutate în perioadele foarte caniculare.

Administrația Federală a Aviației nu stabilește o singură temperatură maximă pentru decolare. În schimb, FAA spune că limitele de operare variază în funcție de marca și modelul aeronavei. De asemenea, diferă și în funcție de greutatea acesteia și de altitudinea aeroportului, mai arată sursa citată.