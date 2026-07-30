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Haos în Brazilia după furtuna cu vânt de 125 km/h. Un bărbat a fost filmat încercând să „controleze clima”

Copaci smulși, metrou oprit, aeroporturi blocate - o furtună violentă a paralizat Rio de Janeiro și São Paulo.
Haos în Brazilia după furtuna cu vânt de 125 km/h. Un bărbat a fost filmat încercând să „controleze clima”
Andreea Tobias
30 iul. 2026, 16:29, Știri externe
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O furtună violentă, cu vânt de peste 100 de kilometri pe oră, a lovit sud-estul Braziliei. Rafalele au provocat cel puțin cinci morți și haos în transporturi. Furtuna a lovit între serile de marți și miercuri, 28-29 iulie, în statele Rio de Janeiro și São Paulo.

Vântul a smuls zeci de copaci și a întrerupt curentul electric pentru mii de oameni.

În Rio de Janeiro, rafalele au atins 100 de kilometri pe oră chiar înainte de ora de vârf. Toate cele trei linii de metrou din oraș au fost oprite, iar mii de călători au rămas blocați.

Victimele furtunii

Potrivit pompierilor, două persoane au murit după prăbușirea unui zid în Rio de Janeiro.

Un pescar a dispărut în apropierea localității Tarituba, de pe coastă. În Santos, un om al străzii a murit lovit de un copac căzut, acolo unde rafalele au atins 111 km/h.

Furtuna a perturbat activitatea la portul Santos, cel mai mare din America Latină, care și-a suspendat operațiunile pentru câteva ore. Mai multe aeroporturi din Rio de Janeiro și São Paulo au avut zboruri întârziate sau anulate. Aeroportul Santos Dumont a oprit operațiunile pentru aproape două ore, înainte de reluarea treptată a curselor.

În interiorul statului São Paulo, rafalele au depășit chiar 120 de kilometri pe oră, potrivit autorităților locale. Vremea severă a fost cauzată de trecerea unui front rece prin regiune. Autoritățile au emis alerte pentru furtuni puternice și valuri mari pe litoral.

Mai mult, în timpul furtunii de la Rio de Janeiro, un bărbat a fost văzut încercând să „controleze clima”.

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