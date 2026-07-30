Războiul din Ucraina determină Polonia să investească în infrastructură medicală de protecție: patru orașe vor avea spitale subterane multifuncționale

Investiția, estimată la aproximativ 270 de milioane de zloți (circa 63 de milioane de euro), ar urma să fie finalizată până în 2029, relatează TVP World.

Proiect inspirat de modelul finlandez

Noile facilități vor fi construite în orașele Bydgoszcz, Toruń, Włocławek și Świecie, din regiunea Kuyavia-Pomerania, în cadrul unor spitale administrate de autoritățile regionale.

Proiectul este inspirat de sistemul finlandez de adăposturi subterane integrate în infrastructura urbană și vine pe fondul preocupărilor crescute privind securitatea, generate de războiul din Ucraina și de amenințările hibride la adresa statelor europene.

Unități medicale autonome în caz de criză

Potrivit planului prezentat de autorități, spitalele subterane vor dispune de săli de operație pentru intervenții esențiale, surse independente de energie electrică și apă, precum și sisteme proprii de ventilație și filtrare a aerului.

În situații de urgență, acestea vor putea asigura tratamentul pacienților și protecția personalului medical chiar și în condițiile întreruperii infrastructurii de suprafață. În perioade normale, spațiile vor avea utilizări civile, urmând să funcționeze ca parcări subterane, iar în orașul Świecie și ca centru de recuperare și terapie.

Capacitate de până la 500 de persoane

Cele mai mari construcții sunt planificate în Bydgoszcz, Toruń și Włocławek și vor avea suprafețe cuprinse între 1.500 și 1.800 de metri pătrați, dispuse pe două niveluri subterane.

Nivelul superior va putea adăposti temporar între 450 și 500 de persoane, în timp ce nivelul inferior va fi amenajat ca unitate medicală. Spitalul din Świecie va avea o suprafață de aproximativ 720 de metri pătrați și va putea găzdui până la 250 de persoane în situații de criză.

Specialiștii cer și pregătire procedurală

Experții în securitate civilă atrag atenția că investițiile în infrastructură trebuie însoțite de proceduri clare pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Printre domeniile considerate esențiale se numără continuitatea alimentării cu energie și apă, securitatea cibernetică, gestionarea stocurilor de medicamente și organizarea actului medical în condiții de criză. Ca exemplu de bune practici este indicat sistemul israelian, unde procedurile de coordonare și intervenție sunt testate periodic.

Inițiativa se înscrie în seria măsurilor adoptate de Polonia pentru consolidarea rezilienței infrastructurii critice, pe fondul deteriorării mediului de securitate din Europa de Est