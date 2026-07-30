Premierul Poloniei: Racheta care a lovit estul țării era, cel mai probabil, rusească

„Toate indiciile arată că a fost o rachetă rusească Kh-101, însă vrem să fim 100% siguri atât de tipul rachetei, cât și de cine a lansat-o”, a declarat Tusk, la finalul unei reuniuni speciale desfășurate la Lublin, citat de BBC.

Proiectilul a căzut în apropierea satului Tarnawa Kolonia, la aproximativ 100 de kilometri de granița cu Ucraina, și a provocat un crater cu diametrul de circa 10 metri. Incidentul s-a produs în primele ore ale zilei de joi, în timpul atacului rusesc asupra orașului ucrainean Liov.

Potrivit ministrului interimar de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, o rachetă rusească de tip Kh-101 a pătruns în spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei. Oficialul ucrainean consideră că incidentul reprezintă o încălcare a spațiului aerian al NATO.

Polonia: 20 de obiecte aeriene detectate în cursul nopții

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a precizat că aproximativ 20 de obiecte au fost detectate în apropierea spațiului aerian al Poloniei în cursul nopții.

Specialiștii efectuează analize pirotehnice pentru a stabili cu exactitate natura obiectului căzut lângă Tarnawa Kolonia. Armata poloneză a detectat obiectul în jurul orei 03.40 și a trimis un avion de luptă F-16 pentru interceptare. La scurt timp, obiectul a dispărut de pe radare.

Autoritățile poloneze au anunțat că nu au fost înregistrate victime, însă tratează incidentul cu maximă seriozitate. Nu este pentru prima dată când proiectile rusești ajung pe teritoriul Poloniei. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, mai multe drone și rachete rusești au intrat sau au căzut pe teritoriul polonez.