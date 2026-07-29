O nouă alertă la granița României. Drone detectate de radarele MApN în apropierea frontierei cu Ucraina

Alerta aeriană a încetat

Ministerul Apărării a anunțat că ținta a evoluat în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să intre în spațiul aerian al României.

La scurt timp, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean.

Alerta aeriană a încetat la ora 11.30.

Drone detectate la 10.30

Un grup de ținte aeriene au fost detectate miercuri, în jurul orei 10.30, de sistemul de supraveghere radar al MApN în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina.

Au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea pentru monitorizarea situației.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii județului Tulcea.

ISU Tulcea a anunțat că mesajul a fost transmis pentru zona de Nord-Est a județului în jurul orei 11.11.

Incidente cu drone

Nu este primul incident de acest fel. În ultimele zile, autoritățile române au emis în repetate rânduri alerte pentru locuitorii din județul Tulcea în timpul atacurilor cu drone desfășurate în apropierea frontierei cu Ucraina.

Trei drone au fost doborâte recent în spațiul aerian al României. Vineri, un pilot al MApN de la manșa unui avion F-16 a doborât cu succes o dronă pe un teren agricol din Buzău. În misiune au intervenit și două avioane Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, care au fost implicate în misiune.

Sâmbătă dimineața, o altă dronă a fost doborâtă la nord-est de Sulina, iar o alta a fost doborâtă duminică, la Sulina.