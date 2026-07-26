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Nicușor Dan: O nouă dronă a fost doborâtă duminică dimineață, la ora 10:13, lângă Sulina / Drona doborâtă vineri este de tip Shahed, utilizată de Rusia

Președintele României, Nicușor Dan, spune că o nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea a transmis, duminică, un mesaj Ro-Alert pentru populația din zona de nord a județului, după semnalarea unei noi posibile pătrunderi a unei drone în spațiul aerian al României.
Nicușor Dan: O nouă dronă a fost doborâtă duminică dimineață, la ora 10:13, lângă Sulina / Drona doborâtă vineri este de tip Shahed, utilizată de Rusia
Laura Buciu
26 iul. 2026, 10:37, Social
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UPDATE: Drona doborâtă lângă Sulina

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MapN), o aeronava F-16 din Forțele Aeriene Române a doborât o dronă care intrase neautorizat în spațiul aerian.

Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță, la o distanță de 12 km NE Sulina, în spațiul aerian național, deasupra apelor teritoriale.

UPDATE: Drona a fost doborâtă de un F-16

Președintele României, Nicușor Dan, spune că o nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia.

„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia. Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunea lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români”, scrie Nicușor Dan, pe X.

Drona doborâtă vineri este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă

Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare.

Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări.

„Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri”, a mai spus Dan.

Știre Inițială:

Potrivit ISU Tulcea, mesajul Ro-Alert a fost emis în urmă cu câteva minute și a fost recepționat de populație la ora 10:16.

Autoritățile nu au comunicat, până în acest moment, alte detalii privind situația sau eventuale incidente produse pe teritoriul României, duminică.

 

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