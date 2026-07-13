Orașul unde nu ai voie să fii înmormântat. Morții au alimentat o temere care persistă și astăzi

Norvegia găzduiește Longyearbyen, cea mai nordică așezare din lume cu o populație de peste 2.500 de locuitori. Orașul este cea mai mare zonă locuită din arhipelagul Svalbard. Potrivit recensământului din 2026, are aproximativ 2.512 locuitori.

Caracterizat prin case viu colorate, orașul izolat se întinde pe circa 10 kilometri pătrați și dispune de toate facilitățile necesare atât localnicilor, cât și turiștilor, arată Express. Există un singur magazin alimentar, dar în schimb, localitatea are grădiniță, școală, biserică, oficiu poștal, restaurant gourmet și muzeu.

În Longyearbyen, unde străzile sunt numerotate și nu au nume, se află și Centrul Universitar din Svalbard, cea mai nordică instituție de cercetare și învățământ superior din lume, situată la latitudinea de 78 de grade.

Universitatea oferă cursuri în domenii științifice legate de mediul arctic, precum biologia arctică și geofizica arctică.

Așezat într-o vale de pe malul fiordului Adventfjord, Longyearbyen oferă priveliști spectaculoase către munți și ghețari. Vizitatorii nu sunt doar oameni. În zonă pot fi observate frecvent reni, balene și urși polari, motiv pentru care persoanele care părăsesc localitatea trebuie să poarte arme pentru protecție.

Centru important de cercetare și educație

În ciuda poziției sale extreme și a temperaturilor negative din mare parte a anului, așezarea s-a dezvoltat ca un important centru de cercetare și educație. Turismul are, de asemenea, o importanță tot mai mare. În 2016, Longyearbyen a primit 115.000 de vizitatori, dintre care 35.000 au sosit cu nave de croazieră din străinătate.

Localitatea poate fi accesată printr-un zbor de trei ore din Oslo sau unul de 90 de minute din Tromsø către aeroportul din Svalbard.

Cei care intenționează să viziteze Longyearbyen trebuie să cunoască și regulile speciale impuse de poziția sa izolată. Printre acestea se numără interzicerea pisicilor și limitarea cantității de alcool care poate fi cumpărată lunar de fiecare persoană.

Motivul pentru care înmormântările nu sunt permise

Deși s-a scris adesea că în Longyearbyen este ilegal să mori, realitatea este puțin diferită. În localitate nu sunt permise înmormântările, iar persoanele aflate în stadii terminale ale unor boli sunt, de regulă, încurajate să se mute pe continent.

Interdicția privind înmormântările a fost introdusă în 1950, după ce s-a descoperit că trupurile victimelor pandemiei de gripă din 1918 nu se descompuseseră din cauza frigului extrem.

Descoperirea a alimentat temerile că rămășițele îngropate ar putea încă adăposti tulpini active ale unor virusuri mortale.