Autoritățile din Siria i-au arestat pe responsabilii atentatului din timpul vizitei lui Macron la Damasc

Anunțul a fost făcut de ministrul sirian de interne printr-un mesaj pe rețeaua X, care însă nu a dezvăluit identitatea celor indicați drept responsabili de atacurile cu bombă. „Celula responsabilă pentru atacurile teroriste care au vizat Damascul acum două zile este acum în mâinile noastre”, a declarat ministrul de Interne, Anas Khattab, pe X. „Odată ce ancheta va fi finalizată, vom dezvălui publicului identitățile membrilor celulei, rolurile și afilierile lor”, a adăugat el, potrivit Le Figaro.

Presupușii atacatori au fost arestați simultan în „locații diferite din Damasc și din jurul orașului”, a clarificat ulterior o declarație a ministerului, menționând în mod specific patru cartiere. Două dintre aceste cartiere găzduiesc membri ai comunității alawite, din care provine clanul fostului președinte Bashar al-Assad.

Președintele Macron plecase de la hotel

O persoană a murit și alte 36 au fost rănite în explozia aproape simultană a două bombe artizanale, plasate marți dimineață în apropierea hotelului unde Emmanuel Macron tocmai își petrecuse noaptea. La acea oră, președintele francez plecase deja pentru a se întâlni cu omologul său, Ahmed al-Sharaa. Aceasta a fost prima vizită a unui lider al unei puteri occidentale de când o coaliție islamistă a ajuns la putere după mai bine de 13 ani de război civil.