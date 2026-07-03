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Anchetatorii au identificat suspecta în atentatul cu colet-capcană din Monaco. Mandat Interpol pe numele unei cetățene ucrainene

Anchetatorii din Monaco și Franța au identificat femeia care a plasat bomba în fața clădirii rezidențiale a oligarhului ucrainean Vadim Ermolaev din Monaco, într-un atac cu colet-capcană soldat cu mai mulți răniți.
Anchetatorii au identificat suspecta în atentatul cu colet-capcană din Monaco. Mandat Interpol pe numele unei cetățene ucrainene
Andrei Rachieru
03 iul. 2026, 13:29, Știri externe
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Potrivit publicației Le Parisien, suspecta se numește Anastasia B., are 39 de ani, este cetățeană ucraineană și rezidentă în Germania.

Inițial, anchetatorii au crezut că autorul este un bărbat. Femeia ar fi încercat să-și ascundă identitatea purtând „o pălărie neagră de pescuit”, conform sursei citate.

Atacul a avut loc în fața unei clădiri de pe Rue du Révérend-Père Louis Frulla, în apropierea graniței dintre Monaco și Franța. La trei zile după incident, autoritățile au stabilit că suspecta este „cunoscută pentru legăturile sale cu crima organizată”.

Joi seară, a fost emis un mandat de căutare la nivel internațional (notificare roșie) de către Interpol, pentru a facilita arestarea suspectei, care ar locui în Frankfurt.

Potrivit Le Parisien, Anastasia B. nu a fost reținută până în prezent, deoarece nu se afla la adresa cunoscută de autorități. Căutările sunt în curs.

Cine este Vadim Ermolaev

În momentul atacului, Vadim Ermolaev se afla împreună cu soția sa. Ambii se află în stare critică la spital. Fiul lor, un băiat de 13 ani, a fost de asemenea rănit.

Vadim Ermolaev se numără printre cei mai bogați oameni de afaceri din Ucraina. Născut în Dnipro, acesta a fost director general al Alef Group și dezvoltator al unor proiecte imobiliare majore în orașul natal. În 2019, a renunțat la cetățenia ucraineană și a devenit cetățean cipriot, potrivit Kyiv Independent.

Rezident în Monaco, Ermolaev este vizat, din decembrie 2023, de sancțiuni impuse de Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei (NSDC), decizie promulgată de președintele Volodimir Zelenski. Măsurile prevăd înghețarea activelor și interzicerea tuturor operațiunilor financiare în Ucraina pentru o perioadă de 10 ani.

Potrivit SBU, sancțiunile au fost motivate de activitățile sale în domeniul alcoolului în Crimeea ocupată, unde companiile sale ar fi plătit taxe către bugetul Federației Ruse.

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