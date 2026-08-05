Șeful unei companii ruse de drone, grav rănit într-un atentat cu bombă lângă Ekaterinburg

Vladimir Tkaciuk, fondatorul producătorului privat de drone Uraldronzavod, a fost transportat miercuri de urgență la spital, după explozia bombei amplasate sub automobilul său. Informația a fost transmisă de presa rusă de stat, care a citat serviciile de urgență. Garda de corp a lui Tkaciuk a murit în explozie, relatează The Guardian.

Agenția Tass a relatat că Tkaciuk se află în stare critică, iar medicii „luptă pentru a-i salva viața”.

Imaginile apărute pe rețelele sociale arătau un Mercedes distrus de explozie.

Uraldronzavod este unul dintre producătorii privați de drone apăruți în Rusia după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei. Compania este cunoscută pentru drona kamikaze FPV Upyr, un model ieftin, fabricat cu ajutorul tehnologiei de imprimare 3D la uzina din Ekaterinburg și folosit pe scară largă de forțele ruse în Ucraina.

Vladimir Putin a vizitat fabrica în 2024, când Tkaciuk i-a prezentat unitatea de producție.

Uraldronzavod și fondatorul său au fost sancționați de mai multe guverne occidentale pentru rolul lor în sprijinirea războiului dus de Rusia.

Tkaciuk a fondat și canalul prorus de Telegram „Obsessed with War”, care are peste 500.000 de urmăritori. Canalul a fost folosit pentru strângerea de fonduri și cumpărarea de echipamente militare destinate soldaților ruși de pe front.

The Guardian scrie că este probabil ca Rusia să acuze Ucraina pentru atentat, care a avut loc la doar câteva zile după o explozie produsă în fața unui restaurant de lux din centrul Moscovei, în urma căreia cinci persoane au murit.