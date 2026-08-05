Prima pagină » Știri externe » Șeful unei companii ruse de drone, grav rănit într-un atentat cu bombă lângă Ekaterinburg

Șeful unei companii ruse de drone, grav rănit într-un atentat cu bombă lângă Ekaterinburg

Șeful unui important producător rus de drone a fost grav rănit după ce o bombă amplasată sub mașina sa a explodat în apropiere de Ekaterinburg.
Șeful unei companii ruse de drone, grav rănit într-un atentat cu bombă lângă Ekaterinburg
Iulian Moşneagu
05 aug. 2026, 17:15, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vladimir Tkaciuk, fondatorul producătorului privat de drone Uraldronzavod, a fost transportat miercuri de urgență la spital, după explozia bombei amplasate sub automobilul său. Informația a fost transmisă de presa rusă de stat, care a citat serviciile de urgență. Garda de corp a lui Tkaciuk a murit în explozie, relatează The Guardian.

Agenția Tass a relatat că Tkaciuk se află în stare critică, iar medicii „luptă pentru a-i salva viața”.

Imaginile apărute pe rețelele sociale arătau un Mercedes distrus de explozie.

Uraldronzavod este unul dintre producătorii privați de drone apăruți în Rusia după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei. Compania este cunoscută pentru drona kamikaze FPV Upyr, un model ieftin, fabricat cu ajutorul tehnologiei de imprimare 3D la uzina din Ekaterinburg și folosit pe scară largă de forțele ruse în Ucraina.

Vladimir Putin a vizitat fabrica în 2024, când Tkaciuk i-a prezentat unitatea de producție.

Uraldronzavod și fondatorul său au fost sancționați de mai multe guverne occidentale pentru rolul lor în sprijinirea războiului dus de Rusia.

Tkaciuk a fondat și canalul prorus de Telegram „Obsessed with War”, care are peste 500.000 de urmăritori. Canalul a fost folosit pentru strângerea de fonduri și cumpărarea de echipamente militare destinate soldaților ruși de pe front.

The Guardian scrie că este probabil ca Rusia să acuze Ucraina pentru atentat, care a avut loc la doar câteva zile după o explozie produsă în fața unui restaurant de lux din centrul Moscovei, în urma căreia cinci persoane au murit.

Recomandarea video

Ce grijă o macină, mai nou, pe Lia Savonea: „excesul de dezbatere juridică” în presă și societate. Fragment dintr-un interviu de promovare la Înalta Curte (VIDEO)
G4Media
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
GSP.ro
Elena Udrea îl ironizează pe ministrul Radu Miruță în criza Dunării: „Pentru unii, 2 cm contează…”
Gandul
'Din păcate, s-a gravat'. Dan Alexa, dezvăluiri triste despre starea de sănătate a Alinei Pușcău. Ce discuție au avut cu două zile în urmă
Cancan
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport
Generalul Dorin Toma: „Din perspectiva asigurării securității României, nu este dificil de estimat că suntem veriga slabă pe flancul estic al NATO”
Libertatea
Cum se manifestă boala cu care Alina Pușcău a fost diagnosticată! Ce sunt metastazele osoase, cum se depistează și ce tratamente există
CSID
Prima Tesla Model S Signature din România a fost livrată! Cine este proprietarul?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia