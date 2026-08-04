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Un nou mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea. MApN a detectat un grup de drone la granița cu Ucraina

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, marți, un mesaj RO-Alert prin care au fost avertizați asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian.
Un nou mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea. MApN a detectat un grup de drone la granița cu Ucraina
Sursa foto: ro-alert.ro
Radu Mocanu
04 aug. 2026, 16:15, Social
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Ministerul Apărării a venit cu clarificări privind mesajul RO-Alert emis de IGSU.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat astăzi, 4 august, la ora 15:13, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert, începând cu ora 16:00”, a transmis instituția.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă  calmul! Adapostiti-va în beciuri sau adaposturi de protectie civila. În lipsa unui adapost, ramaneti în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 min”, se arată în avertizarea primită de populație. 

Nu este pentru prima dată când locuitorii din județul Tulcea primesc astfel de avertizări. Duminică, autoritățile au emis două mesaje RO-Alert după ce sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în două rânduri, ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina.  

Primul mesaj a fost transmis în jurul orei 09:30, iar un al doilea avertisment a fost emis în cursul după-amiezii, în ambele cazuri populația fiind informată despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și sfătuită să se adăpostească și să respecte măsurile de protecție civilă. 

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