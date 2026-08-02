Drone ucrainene lovesc din nou Rusia. Cinci morți și incendiu la depozitul celui mai mare retailer online din țară

Un depozit al Wildberries din regiunea Samara, aflată la aproximativ 800 de kilometri de granița cu Ucraina, a fost lovit de drone, potrivit guvernatorului regiunii, Viaceslav Fedorîșcev.

Atacul a provocat un incendiu, însă autoritățile locale au transmis că nu au existat victime.

Depozitele Wildberries, ținte repetate ale Ucrainei

Wildberries este cea mai mare platformă de comerț online din Rusia, fiind numită adesea „Amazonul Rusiei”. Compania operează o rețea extinsă de centre logistice, esențiale pentru distribuția comenzilor în întreaga țară.

Potrivit Associated Press, Ucraina a atacat în mai puțin de două săptămâni peste zece depozite ale companiei. Kievul urmărește astfel să afecteze infrastructura logistică și economia Rusiei, dar și să aducă războiul mai aproape de populația rusă.

Primele lovituri asupra Wildberries au avut loc pe 18 iulie, când au fost vizate facilități din Elektrostal, lângă Moscova, și din regiunea Tambov. Ulterior, atacurile s-au extins în vestul și sudul Rusiei, precum și în Crimeea ocupată.

Cinci morți în mai multe regiuni ale Rusiei

Două persoane au murit după ce o dronă ucraineană a lovit un bloc de locuințe din regiunea Saratov, a anunțat guvernatorul Roman Busargin. Atacul a provocat pagube și în orașele Engels și Saratov.

Engels găzduiește una dintre principalele baze aeriene ale aviației strategice ruse, iar Saratov este un important centru industrial și găzduiește o mare rafinărie de petrol. Ambele au fost vizate în repetate rânduri de atacuri ucrainene de la începutul războiului.

Alte trei persoane au fost ucise în Republica Udmurtă, situată la vest de Munții Ural, unde autoritățile susțin că apărarea antiaeriană a doborât două drone. Potrivit oficialilor locali, un autoturism civil a fost avariat în timpul atacului.

În Republica Bașkortostan, tot la vest de Munții Ural, guvernatorul Radii Habirov a anunțat că apărarea antiaeriană a respins un atac asupra unor obiective industriale din orașul Ufa. Un incendiu a izbucnit la unul dintre amplasamentele afectate.

Rusia și Ucraina continuă schimbul de atacuri

Ministerul rus al Apărării susține că a doborât 635 de drone ucrainene în cursul nopții, deasupra mai multor regiuni, inclusiv Crimeea ocupată și Mările Neagră și Azov. Oficialii ruși nu au precizat câte drone au reușit să treacă de apărarea antiaeriană și să lovească ținte pe teritoriul Rusiei.

Forțele aeriene ucrainene au transmis, la rândul lor, că Rusia a atacat duminică cu 133 de drone, dintre care 24 și-au atins țintele.

Atacurile rusești de duminică au provocat moartea a cel puțin două persoane în Zaporojie și Harkov. La Zaporojie, o bombă ghidată a lovit un bloc de locuințe, iar la Harkov un atac a incendiat un terminal poștal.