Mâncarea sănătoasă poate îmbunătăți memoria. Studiu: legătura dintre intestin și creier influențează formarea amintirilor

Descoperirea, publicată în revista Nature Communications, deschide noi perspective pentru cercetarea bolilor neurodegenerative, inclusiv a maladiei Alzheimer, scrie Science Alert.

Cercetarea, coordonată de biologul Scott Kanoski, a fost realizată pe șobolani și a urmărit modul în care alimentația influențează activitatea neuronală. Oamenii de știință au descoperit că, după consumul unei mese nutritive, intestinul transmite un semnal către creier prin intermediul nervului vag.

Acest semnal ajunge în zona medială a septului, o regiune cerebrală care controlează activitatea hipocampului, centrul responsabil pentru formarea și stocarea amintirilor.

Cercetătorii știau deja că neuronii din această regiune eliberează acetilcolină, un neurotransmițător esențial pentru memorare. Noutatea studiului constă în demonstrarea faptului că activitatea intestinului influențează direct eliberarea acetilcolinei prin intermediul nervului vag.

Mâncarea sănătoasă poate îmbunătăți memoria deoarece aportul de calorii activează mecanismul cerebral

Pentru a observa activitatea neuronală, cercetătorii au utilizat tehnica de fotometrie cu fibră optică. Șobolanii au primit soluții bogate în grăsimi sau zahăr, în timp ce un alt grup a primit băuturi cu gust asemănător, dar fără calorii.

Rezultatele au arătat că doar animalele care au consumat alimente cu aport caloric au prezentat o activitate cerebrală asociată memoriei semnificativ mai intensă.

Acest lucru sugerează că nu gustul alimentelor și nici simplul act al hrănirii declanșează mecanismul, ci energia furnizată organismului.

În cadrul experimentelor, atunci când cercetătorii au întrerupt comunicarea dintre intestin și creier sau au eliminat neuronii implicați în eliberarea acetilcolinei, efectul pozitiv asupra memoriei a dispărut complet.

Dieta de tip occidental produce efecte opuse

Autorii studiului avertizează că nu orice aliment bogat în calorii aduce beneficii.

Șobolanii hrăniți încă din tinerețe cu o dietă occidentală bogată în grăsimi și zahăr – care includea chipsuri, unt de arahide cu ciocolată și sirop de porumb bogat în fructoză – au prezentat o slăbire a sistemului de comunicare dintre intestin și creier.

Mai mult, chiar și după revenirea la o alimentație mai echilibrată, aceștia au continuat să aibă dificultăți în testele de memorie.

Potrivit cercetătorilor, mecanismul descoperit ar fi evoluat pentru a ajuta animalele să rețină locurile unde găsesc hrană, însă alimentația nesănătoasă pare să afecteze această funcție naturală.

Descoperirea ar putea ajuta în tratamentul bolii Alzheimer

Autorii studiului subliniază că rezultatele au fost obținute exclusiv pe șobolani masculi, ceea ce înseamnă că ele nu pot fi extrapolate automat la oameni.

Totuși, cercetarea este considerată promițătoare deoarece degradarea sistemului bazat pe acetilcolină reprezintă una dintre primele modificări neurochimice observate în boala Alzheimer.

Descoperirea ar putea contribui la dezvoltarea unor terapii bazate pe stimularea nervului vag. Această metodă este deja utilizată în tratamentul epilepsiei, al depresiei și în recuperarea după accident vascular cerebral, iar unele studii aflate în desfășurare analizează dacă poate încetini declinul memoriei la pacienții aflați în stadiile incipiente ale bolii Alzheimer.

Deși sunt necesare cercetări suplimentare pentru a confirma că același mecanism există și la oameni, studiul consolidează tot mai mult ideea că sănătatea intestinului și alimentația echilibrată joacă un rol important în funcționarea creierului și în procesele de memorare.