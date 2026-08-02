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Belarus își întărește prezența militară lângă Ucraina. O brigadă de asalt aeropurtat, formată la 40 de kilometri de frontieră

Belarus a început formarea unei noi brigăzi de asalt aerian în apropierea frontierei cu Ucraina, în regiunea Gomel.
Belarus își întărește prezența militară lângă Ucraina. O brigadă de asalt aeropurtat, formată la 40 de kilometri de frontieră
Maria Nițu
02 aug. 2026, 18:17, Știri externe
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Belarus a început formarea unei noi brigăzi de asalt aeropurtat în regiunea Gomel, aflată în sudul țării, la aproximativ 40 de kilometri de granița cu Ucraina. Anunțul a fost făcut de colonelul Alexander Ilyukevich în cadrul unei emisiuni difuzate de postul de stat VoenTV, unde a spus că noua unitate militară se află în procesul de organizare, potrivit ZN.UA.

„Am început deja formarea unităților militare. A fost format un batalion, au fost recrutați ofițeri și a fost recrutat personal. Anul acesta, formăm un alt batalion, alături de unități de sprijin de luptă, unități de artilerie, antiaeriene și de recunoaștere.”, a declarat Ilyukevich.

Potrivit autorităților de la Minsk, desfășurarea Brigăzii 37 de Asalt Aerian în regiunea Gomel are scopul de a consolida flancul sudic al Belarusului, zonă pe care conducerea militară o consideră una dintre principalele preocupări de securitate.

Noua brigadă completează structura actuală a trupelor aeropurtate din Belarus, care include deja trei brigăzi de asalt aerian separate: Brigada 103 din Vitebsk, Brigada 38 din Brest și Brigada 5 din Maryina Horka, aflată în apropierea capitalei Minsk.

Activitate militară intensificată la granița cu Ucraina

Formarea noii brigăzi vine după mai multe săptămâni în care Belarus și-a intensificat activitatea militară în apropierea frontierei cu Ucraina.

La începutul lunii iulie, Serviciul de Grăniceri de Stat al Ucrainei (DPSU) a anunțat că Belarus dezvoltă infrastructură militară nouă în apropierea graniței, inclusiv terenuri de antrenament și centre logistice.

„Oricine nu execută ordinele ar trebui trimis în armată. Să servească acolo. Pot sta în pădure. Au nevoie și de personal acolo. Toți cei care nu știu să muncească – în armată și la granița de sud.”, a declarat Lukașenko în timpul unei conferințe telefonice din iulie, referitoare la campania de recoltare din 2026.

Deși liderul de la Minsk susține în mod repetat că Ucraina reprezintă o amenințare la adresa securității Belarusului, acesta spune că țara sa nu intenționează să intre în război.

Cu toate acestea, serviciile de informații ucrainene continuă să susțină că Rusia exercită presiuni asupra Belarusului pentru a-și extinde implicarea militară.

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