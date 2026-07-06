Aleksandr Lukașenko reiterează că Belarus nu se va implica în „măcelul” din Ucraina

Aleksandr Lukașenko a afirmat luni, în cadrul unei ceremonii dedicate absolvenților școlilor militare și ofițerilor superiori desfășurată la Minsk, că Belarusul nu va participa la războiul din Ucraina și că își menține poziția în favoarea unei soluții negociate a conflictului.

„Permiteți-mi să subliniez încă o dată: nimeni nu vă va trimite la acest măcel. Nu avem nevoie de război. Este tragic faptul că în Ucraina se desfășoară un război. Noi pledăm pentru o soluționare pașnică a problemelor, însă, așa cum am mai spus, „partida internațională a războiului” nu dorește acest lucru”, a declarat președintele belarus, citat de agenția de stat Belta.

a lansat critici dure la adresa statelor occidentale, susținând că Uniunea Europeană mimează dorința de pace în timp ce investește miliarde de euro pentru înzestrare militară.

„Uniunea Europeană a pornit în mod deschis pe calea militarizării. Se cheltuiesc miliarde pentru achiziția de armament ofensiv. În același timp, se întreține o isterie absurdă în jurul unei false „amenințări dinspre Est”, a mai declarat liderul de la Minsk.

Declarațiile sale vin după ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat în repetate rânduri că Rusia ar putea să se folosească de teritoriul Belarusului pentru a lansa acțiuni ofensive care ar putea viza și state NATO.

Acum două săptămâni, Lukașenko a declarat că s-a întâlnit cu reprezentanți ai lui Zelenski, cărora le-a transmis să nu încerce să atragă Belarusul în conflict și a profitat de ocazie pentru a-și reitera sprijinul față de regimul de la Kremlin.

„Nici noi nu vrem să luptăm cu ucrainenii. Poziția noastră este una de pace. Dar în orice situație, vom fi alături de Rusia”, declarat atunci președintele belarus.