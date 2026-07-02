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Președintele Belarusului a grațiat 28 de deținuți politici pentru a relaxa legăturile cu Occidentul

Liderul autoritar al Belarusului, Alexandr Lukașenko, a grațiat miercuri 28 de prizonieri politici, ca parte a eforturilor sale de a îmbunătăți relațiile cu Occidentul.
Președintele Belarusului a grațiat 28 de deținuți politici pentru a relaxa legăturile cu Occidentul
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
02 iul. 2026, 08:23, Știri externe
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Decretul lui Lukașenko care marchează Ziua Independenței Belarusului, celebrată vineri, a anunțat că 28 de condamnați care execută pedepse cu închisoarea pentru „infracțiuni extremiste”, un termen folosit de autorități în reprimarea amplă a disidenței, au fost grațiați din motive „umanitare”, potrivit AP.

Lukașenko a condus națiunea cu 9,5 milioane de locuitori cu o mână de fier timp de peste trei decenii, iar țara a fost sancționată în mod repetat de țările occidentale – atât pentru reprimarea drepturilor omului, cât și pentru că a permis Moscovei să-i folosească teritoriul în invazia la scară largă a Ucrainei din 2022.

Regimul din Belarus, contestat în stradă

Regimul lui Lukașenko a fost contestat după alegerile prezidențiale din 2020, când sute de mii de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva unui vot pe care l-au considerat trucat. Într-o represiune ulterioară, zeci de mii de persoane au fost reținute, multe dintre ele bătute de poliție. Figuri proeminente ale opoziției au fugit din țară sau au fost închise.

La cinci ani după demonstrațiile de masă, Lukașenko a câștigat un al șaptelea mandat anul trecut, în urma unor alegeri pe care opoziția le-a numit o farsă.

De când președintele american Donald Trump s-a întors la Casa Albă, Lukașenko a eliberat sute de prizonieri politici într-o serie de acorduri mediate de SUA, care au ridicat și unele sancțiuni americane.

Sute de alți prizonieri politici sunt încă în închisori

Ca parte a unui acord din martie, negociat de Washington, Lukașenko a ordonat eliberarea a 250 de prizonieri politici, în timp ce SUA au fost de acord să ridice sancțiunile impuse de două bănci de stat din Belarus și de Ministerul Finanțelor al țării și să elimine principalii producători de potasiu din Belarus de pe lista de sancțiuni.

O altă înțelegere din aprilie l-a eliberat pe renumitul jurnalist Andrzej Poczobut, într-un schimb cu Polonia, care a dus la eliberarea a 10 persoane în total.

Cu toate acestea, Belarus are încă 864 de prizonieri politici, inclusiv 21 de jurnaliști, potrivit centrului pentru drepturile omului Viasna.

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