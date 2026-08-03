Cu crocodilii în închisoare, la deținuții Hamas. Tribunalul din Ierusalim suspendă planul lui Ben Gvir

Tribunalul Districtual din Ierusalim a emis o ordonanță temporară de suspendare a transferului crocodililor la închisoarea Ketziot. Instanța a suspendat astfel planul ministrului Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, de a amplasa reptilele mortale într-un șanț de apărare din jurul unității, transmite The Times of Israel.

Crocodilul, specie protejată

Instanța a emis ordinul în urma unei petiții depuse de grupul pentru bunăstarea animalelor Let the Animals Live, care a solicitat reclasificarea crocodililor drept specie protejată.

Magistrații au spus că ministrul Mediului de la Tel Aviv, Idit Silman, a ignorat opiniile profesionale ale consilierilor juridici și ale Autorității pentru Natură și Parcuri și că guvernul nu avea autoritatea de a continua cu planul.

Luna trecută, Silman a reclasificat crocodilul de Nil de la o specie protejată la un animal sălbatic „îngrijit”, deschizând calea pentru introducerea acestuia într-un sistem de șanțuri cu apă care este deja săpat în jurul închisorii Ketziot din nordul Israelului.

Judecătorul Avraham Rubin a scris în decizia sa de duminică că „acuzațiile privind prejudiciul preconizat adus crocodililor merită investigate și justifică emiterea unui ordin de interzicere a transferului sau a oricărei acțiuni legate de localizarea sau pregătirea crocodililor pentru transfer”.

Rubin a ordonat ca niciun crocodil să nu fie transferat în penitenciar până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive în această privință și le-a dat termen lui Silman, Ben Gvir și Administrației Penitenciare din Israel până miercuri pentru a răspunde petiției.

Decizie controversată a ministrului Securității Naționale

Decizia discutabilă din punct de vedere juridic de a reclasifica crocodilii pentru a le permite intrarea în închisori a fost luată în ciuda protestelor de lungă durată din partea Autorității pentru Natură și Parcuri și a altor organizații pentru natură, care au declarat că acest lucru ar pune în pericol animalele și mediul înconjurător, precum și deținuții și personalul.

Biroul lui Ben Gvir a confirmat că săpăturile pentru șanț sunt în curs de desfășurare, spunând: „Cine a crezut că este o truc s-a înșelat”.

„Administrația Penitenciară este gata. Planul există în cele mai mici detalii, de la întreținerea și îngrijirea crocodililor până la celulele de odihnă”, a adăugat biroul ministrului de extremă dreapta.

Construcția unui șanț de 170 de metri la închisoarea Ktziot a început la sfârșitul lunii iulie, acolo unde sunt ținuți militanții Hamas. Conform planurilor Ministerului Securității Naționale, acesta este destinat crocodililor, care vor păzi prizonierii palestinieni din unitate.

Conform declarației, Ministerul Securității Naționale a alocat în buget 7 milioane de dolari pentru construcția șanțurilor de apărare, în care să introducă crocodili.

Planul lui Ben Gvir părea să se inspire din Centrul de Detenție din Florida de Sud, cunoscut colocvial sub numele de Alligator Alcatraz, pe care Casa Albă l-a deschis în iulie într-o zonă infestată cu aligatori din Everglades-ul Floridei pentru a-i încarcera pe migranți.

Facilitatea s-a confruntat cu plângeri privind condițiile precare și procese din partea grupurilor de mediu și indigene,