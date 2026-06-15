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UE nu a ajuns la un acord privind sancționarea ministrului israelian Itamar Ben-Gvir

Miniștrii de externe ai Uniunii Europene nu au reușit să ajungă la un consens pentru a aproba sancțiuni împotriva ministrului israelian de extremă dreapta pentru securitate națională, Itamar Ben-Gvir, a declarat luni șefa diplomației europene, Kaja Kallas.
UE nu a ajuns la un acord privind sancționarea ministrului israelian Itamar Ben-Gvir
Itamar Ben-Gvir. Sursa foto: Hepta
Andrei Rachieru
15 iun. 2026, 17:46, Știri externe
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Potrivit acesteia, mai multe state membre au propus includerea lui Ben-Gvir pe lista de sancțiuni, însă lipsa unanimității a blocat decizia, scrie Reuters.

Discuțiile au fost declanșate pe fondul reacțiilor internaționale critice după publicarea unui videoclip în care ministrul ar fi ironizat activiști care încercau să livreze ajutoare umanitare în Gaza.

În ultimele luni, unele state europene au luat măsuri individuale: Franța a decis interdicția de intrare pe teritoriul său pentru Ben-Gvir, iar procurori din Italia au deschis o anchetă în legătură cu acesta.

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