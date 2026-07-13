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Kaja Kallas anunță că nu s-a ajuns la un acord la nivelul UE privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a afirmat luni, înaintea unei reuniuni a miniștrilor de externe ai UE la Bruxelles, că statele membre nu au ajuns încă la un acord privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.
Kaja Kallas anunță că nu s-a ajuns la un acord la nivelul UE privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
13 iul. 2026, 10:26, Știri externe
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Kaja Kallas, șefa diplomației UE, a declarat luni, înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai UE de la Bruxelles, că nu s-a ajuns la un acord privind un acord mai amplu, cel de-al 21-lea, de sancțiuni împotriva Rusiei.

„În ceea ce privește cel de-al 21-lea pachet, mai există încă câteva chestiuni nerezolvate”, a spus Kallas.

Cu toate acestea, ea a punctat că s-ar putea decide să fie adăugate 250 de persoane și entități pe lista de sancțiuni aplicate Moscovei.

„Sperăm să ajungem la un acord privind includerea a 250 de entități și persoane pe listă… acesta este cel mai mare număr de includeri pe care l-am înregistrat până acum”, a declarat Kallas înaintea reuniunii de la Bruxelles, potrivit Reuters. 

Pe de altă parte, ministrul de externe al Lituaniei, Kestutis Budrys, a declarat că țările UE nu au ajuns încă la o decizie cu privire la propunerea de interzicere a serviciilor maritime și la înăsprirea restricțiilor privind gazul natural lichefiat din Rusia.

„Așadar, aștept să văd dacă suntem suficient de serioși. Nu putem pune interesele economice mai presus de cele de securitate… aceasta este o tendință foarte periculoasă”, a declarat el reporterilor, relevă sursa citată.

UE îl scoate pe Patriarhul Kirill de pe lista sancțiunilor

În ultimele săptămâni, Bulgaria și, ulterior, și Italia, s-au opus ideii ca Patriarhul Kirill să fie inclus pe lista noilor sancțiuni din partea UE împotriva Rusiei.

Kirill, pe numele său Vladimir Mihailovici Gundiaev, este considerat un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin. De-a lungul timpului, el a descris conducerea lui Vladimir Putin drept un „miracol divin”, și a susținut în repetate rânduri, public, invazia Rusiei în Ucraina.

De la începutul războiului, mai multe state membre au cerut sancționarea sa, însă toate încercările au fost blocate din lipsă de consens în cadrul Uniunii Europene.

De asemenea, nici fondatorul companiei Lukoil, Vagit Alekperov, nu mai figurează în proiectul noului pachet de sancțiuni, au declarat diplomați din mai multe state membre pentru European Pravda.

 

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