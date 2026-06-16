Prima pagină » Știri externe » China a instruit trupe ruse pentru a lupta în războiul din Ucraina, afirmă Kaja Kallas

China a instruit trupe ruse pentru a lupta în războiul din Ucraina, afirmă Kaja Kallas

Șefa diplomației Uniunii Europene a declarat că China a instruit trupe ruse pentru a lupta în Ucraina, înăsprind criticile Bruxelles-ului la adresa rolului Beijingului în sprijinirea conflictului.
China a instruit trupe ruse pentru a lupta în războiul din Ucraina, afirmă Kaja Kallas
Iulian Moşneagu
16 iun. 2026, 08:38, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Am verificat acum și informațiile potrivit cărora armata chineză a instruit personal militar rus pentru a lupta în Ucraina”, a declarat luni Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, după o reuniune a miniștrilor de Externe la Luxemburg, potrivit Bloomberg.

Evaluăm cu atenție implicațiile”, a adăugat Kaja Kallas.

Kallas nu a spus exact la ce informații se referă și nu a dat alte detalii.

Instruirea militarilor ruși s-ar fi concentrat pe drone

Reuters a relatat luna trecută că armata chineză ar fi instruit în secret aproximativ 200 de militari ruși în China, la sfârșitul anului trecut. O parte dintre aceștia s-ar fi întors apoi pe frontul din Ucraina.

Potrivit Reuters, care cita agenții europene de informații și documente, instruirea s-a concentrat pe folosirea dronelor. Sesiunile ar fi fost stabilite printr-un acord semnat la Beijing, în iulie anul trecut, de ofițeri ruși și chinezi de rang înalt. China a negat informațiile Reuters.

Beijingul susține că este neutru în privința războiului din Ucraina. În același timp, China a oferit Rusiei un sprijin economic important. Companii chineze au furnizat Moscovei și tehnologii cu dublă utilizare, inclusiv componente pentru drone, ceea ce a atras sancțiuni din partea SUA și a UE.

Luni, Uniunea Europeană a adăugat pe lista de sancțiuni patru companii chineze, acuzate că au sprijinit armata rusă sau exporturile de petrol ale Moscovei.

Sprijinul Chinei pentru Rusia a tensionat relațiile dintre Beijing și Uniunea Europeană după invazia Ucrainei din 2022. Relațiile sunt afectate și de excedentul comercial mare al Chinei, iar Bruxelles-ul analizează noi măsuri pentru a reduce dezechilibrul.

Liderii UE vor discuta joi despre supracapacitatea industrială a Chinei. Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, ar urma să se întâlnească la Bruxelles, la sfârșitul lunii, cu ministrul chinez al Comerțului, Wang Wentao.

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da