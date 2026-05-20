China profită de războiul din Ucraina. Exporturile către Rusia explodează, iar orașele de la graniță trăiesc din ruble

Războiul din Ucraina a transformat radical relația economică dintre China și Rusia, iar orașele chineze aflate la graniță trăiesc astăzi un adevărat boom comercial alimentat de sancțiunile occidentale împotriva Moscovei.
Andrei Rachieru
20 mai 2026, 08:46, Știri externe
În Suifenhe, un mic oraș din nord-estul Chinei, aflat la doar câteva ore de Vladivostok, exporturile de automobile către Rusia au explodat în ultimii ani, scrie The Guardian.

Companiile chineze profită de retragerea firmelor occidentale de pe piața rusă și ocupă rapid golul lăsat de brandurile europene și americane. Potrivit datelor industriei auto chineze, mărcile din China au ajuns să controleze aproape 60% din piața auto rusă, comparativ cu doar 7% înainte de izbucnirea războiului.

Managerii locali recunosc deschis că invazia Ucrainei a devenit o oportunitate majoră pentru afacerile lor. Wang Runguo, manager al unei companii de export auto din Suifenhe, spune că veniturile sale s-au dublat după ce a renunțat la agricultură și s-a orientat spre comerțul cu mașini destinate pieței ruse.

China profită de războiul din Ucraina și susține economia Rusiei

În timp ce Occidentul încearcă să izoleze Moscova prin sancțiuni economice, China a devenit principalul partener comercial al Rusiei. Beijingul a cumpărat combustibili fosili ruși în valoare de peste 316 miliarde de euro de la începutul invaziei din Ucraina, potrivit Centrului de Cercetare pentru Energie și Aer Curat.

Totodată, companiile chineze furnizează masiv produse industriale, electronice și automobile către piața rusă. Chiar și mașini produse sub mărci occidentale precum BMW, Volkswagen sau Honda continuă să ajungă în Rusia prin intermediul dealerilor chinezi.

Analiștii spun însă că relația este una inegală. China are mai multe opțiuni comerciale și economice, în timp ce Rusia depinde tot mai mult de piața chineză pentru supraviețuirea economiei sale afectate de sancțiuni.

Economia internă încetinește

Boom-ul exporturilor către Rusia vine într-un moment complicat pentru economia chineză. Cererea internă este în scădere, sectorul imobiliar traversează o criză profundă, iar consumatorii chinezi cheltuiesc tot mai puțin.

În Suifenhe, mulți antreprenori spun că rușii sunt aproape singurii clienți care mai consumă și investesc bani. Introducerea regimului fără vize pentru turiștii ruși a dus la creșterea numărului de vizitatori și la dezvoltarea afacerilor locale.

În același timp, exporturile Chinei continuă să crească puternic, chiar și în contextul tensiunilor comerciale cu Statele Unite. Datele oficiale arată că excedentul comercial al Chinei a atins anul trecut un nivel record de 1,2 trilioane de dolari.

Experții consideră că Beijingul profită strategic de slăbirea Rusiei și de izolarea acesteia față de Occident. În timp ce Moscova devine tot mai dependentă economic de China, liderul chinez Xi Jinping își consolidează influența regională și globală.

La granița dintre cele două state, mulți localnici cred deja că raportul de putere s-a schimbat complet. „China a devenit fratele mai mare”, spune Song Lu, un artist pensionar din Suifenhe, reflectând noua realitate geopolitică din regiune.

