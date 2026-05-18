FT: UE vrea să oblige companiile să cumpere componente de la furnizori din afara Chinei

Noile reguli ar urma să vizeze companii din câteva sectoare-cheie, precum industria chimică și cea a utilajelor industriale, domenii care au reclamat creșterea importurilor ieftine din China, scrie Financial Times, citând doi oficiali europeni.

Propunerile vin ca răspuns la restricțiile impuse de Beijing la exportul unor tehnologii esențiale.

Noua lege ar urma să stabilească un plafon, estimat la aproximativ 30-40%, pentru achizițiile de la un singur furnizor. Restul componentelor ar trebui cumpărate de la cel puțin trei furnizori diferiți, care să nu provină toți din aceeași țară.

UE vrea să reducă dependența de China

Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, vrea să reducă deficitul comercial al blocului, de un miliard de euro pe zi, și să protejeze companiile de „folosirea comerțului ca armă” de către China, au spus oficialii pentru FT.

Anul trecut, unele linii de producție auto din Europa s-au oprit după ce Beijingul a introdus controale la exportul unor componente.

Šefčovič pregătește și o serie de tarife punitive pentru produse chimice și utilaje chinezești, în încercarea de a limita creșterea puternică a importurilor care a afectat producătorii europeni, potrivit oficialilor.

„În multe domenii devenim treptat dependenți de exporturile din China”, a declarat un oficial de rang înalt al Comisiei. „Dependențele au un preț și, prin urmare, trebuie să ne dublăm eforturile de diversificare”.

Oficialul a spus că investițiile masive ale Chinei în producție, sprijinite de subvenții ridicate semnalate de FMI, reprezintă o amenințare urgentă pentru baza industrială a UE.

Oficialii europeni au precizat că planurile se află încă într-o etapă incipientă, dar ar urma să fie prezentate la o reuniune a Comisiei dedicată Chinei, pe 29 mai. Dacă vor fi aprobate de comisari, o propunere detaliată ar putea fi susținută de liderii UE la un summit programat la sfârșitul lunii iunie.

Un al doilea oficial a spus că măsurile nu ar viza doar China. Unele materii prime sau componente chimice provin în mare parte dintr-un număr foarte mic de țări. UE va încerca să folosească rețeaua sa de acorduri de liber schimb cu peste 70 de țări pentru a construi noi lanțuri de aprovizionare cu alți producători.