China, despre înțelegerile anunțate de președintele Trump în urma summitului: Sunt acorduri preliminare

Ministerul Comerțului din China a anunțat sâmbătă că cele două state au convenit să creeze un consiliu pentru investiții și unul pentru comerț, care vor negocia reduceri reciproce de tarife pentru anumite produse, precum și reduceri mai ample pentru bunuri nespecificate, inclusiv produse agricole, potrivit unui comunicat de presă citat de Reuters.

„Partea americană va promova activ soluționarea preocupărilor de lungă durată ale Chinei cu privire la reținerea automată a produselor lactate și a produselor acvatice, exporturile de bonsai în medii de creștere către Statele Unite și recunoașterea provinciei Shandong ca zonă liberă de gripă aviară. De asemenea, partea chineză va promova activ soluționarea preocupărilor SUA cu privire la înregistrarea instalațiilor de producție a cărnii de vită și exporturile de carne de pasăre din unele state americane către China”, se mai arată în comunicatul citat.

Președintele Donald Trump a susținut că Beijingul ar fi de acord să cumpere 200 de avioane Boeing, cu posibilitatea unei comenzi suplimentare de încă 750 de aeronave, dar și produse agricole americane în valoare de miliarde de dolari, în special soia.

Autoritățile chineze au subliniat că negocierile privind detaliile acordurilor continuă și că documentele finale vor fi „definitivate cât mai curând posibil”.