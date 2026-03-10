China își consolidează statutul de fabrică a lumii: excedent comercial record

Excedentul comercial al Chinei a ajuns la un nivel record în primele două luni ale anului, după o creștere mult peste așteptări a exporturilor. Datele publicate de autoritățile vamale, citate de CNBC, arată că balanța comercială a ajuns la 213,62 miliarde de dolari în primele două luni ale anului, mult peste estimările analiștilor, care indicau aproximativ 179 miliarde de dolari.

Exporturi peste așteptări

Exporturile Chinei au crescut cu peste o cincime într-un an, depășind cu mult prognoza de 7,1% realizată de economiștii consultați de Reuters. În același timp, și importurile au crescut peste așteptările economiștilor, care estimau un avans de aproximativ 6,3%.

China importă în principal materii prime și resurse energetice necesare industriei sale, precum petrol, gaze naturale, minereu de fier și cărbune, dar și componente electronice, echipamente industriale și produse agricole, inclusiv soia. Acestea alimentează sectorul manufacturier uriaș al țării și susțin producția destinată exportului.

Datele pe două luni

Autoritățile chineze publică de obicei datele comerciale pentru ianuarie și februarie la un loc, pentru a elimina distorsiunile statistice provocate de Anul Nou Lunar, principala sărbătoare din China, a cărei dată variază de la un an la altul și influențează activitatea economică și transporturile.

Diferențe între parteneri

Informațiile publicate arată diferențe importante între principalii parteneri comerciali. Comerțul Chinei cu Statele Unite a scăzut cu aproximativ 17%, în timp ce schimburile cu Uniunea Europeană au crescut cu 19,9%. De asemenea, comerțul cu țările din ASEAN, organizația care reunește statele din Asia de Sud-Est, a înregistrat o creștere de 20,3%.

Explicația economiștilor

Economiștii spun că o parte din creșterea puternică ar putea fi explicată de calendarul Anului Nou Lunar, care a căzut anul acesta mai târziu decât în 2025, ceea ce a mutat o parte din activitatea economică și livrările de mărfuri în perioada analizată. Însă acest factor nu explică în totalitate evoluția datelor.

„Momentul mai târziu al sărbătorii ar putea explica parțial creșterea anuală, dar probabil nu poate explica în totalitate surpriza”, a arătat Zhiwei Zhang, președinte și economist-șef la Pinpoint Asset Management, o firmă de investiții cu sediul în Hong Kong.

Semnal pentru economie

Exporturile puternice, combinate cu ținta relativ modestă de creștere economică stabilită de Beijing, sugerează că autoritățile chineze nu vor introduce, cel puțin pe termen scurt, noi programe de stimulare economică, deoarece economia este susținută de exporturi.

În cadrul reuniunii politice anuale cunoscute drept „Two Sessions”, premierul chinez Li Qiang a stabilit o țintă de creștere a PIB între 4,5% și 5%, cel mai redus interval de la începutul anilor ’90.

Inflația accelerează

În același timp, inflația din China a început să crească. Indicele prețurilor de consum a urcat cu 1,3% în februarie, marcând cea mai puternică creștere din ultimii peste trei ani.

Tensiuni cu SUA

Pe de altă parte, tensiunile comerciale dintre Beijing și Washington continuă să influențeze schimburile bilaterale. Cele două economii sunt implicate într-un conflict comercial încă din 2025, când administrația președintelui american Donald Trump a reintrodus o serie de tarife asupra bunurilor chinezești.

Chiar dacă unele dintre aceste taxe au fost ulterior anulate sau reduse, nivelul efectiv al tarifelor aplicate produselor chinezești exportate în Statele Unite rămâne ridicat. Potrivit companiei de analiză China Briefing, taxa medie efectivă pentru multe produse se apropie de 30%, cel mai ridicat nivel aplicat exporturilor din orice țară.