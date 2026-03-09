Prima pagină » Economic » Inflația a atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani în China

Inflația a atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani în China

Indicele prețurilor de consum din China , o măsură cheie a inflației , a crescut cu 1,3% față de anul precedent în februarie, a anunțat luni Biroul Național de Statistică (NBS). Aceasta este cea mai accentuată creștere din ianuarie 2023 (2,1%), față de acum mai bine de trei ani. Februarie coincide cu sărbătorile Anului Nou Lunar, despre care autoritățile sperau că vor stimula cheltuielile de consum.
Sursa foto: Unsplash
Laurentiu Marinov
09 mart. 2026, 06:51, Economic

China a fost supusă unor presiuni deflaționiste timp de mai mulți ani, cauzate de cererea internă slabă, surplusurile de producție, o criză imobiliară severă și șomajul ridicat în rândul tinerilor. Producătorii sunt angajați într-un război agresiv al prețurilor pentru a încuraja achizițiile și a reduce stocurile excedentare, potrivit Le Figaro.

Creșterea de 1,3% a depășit prognoza de 0,9% a analiștilor chestionați de Bloomberg. Aceasta marchează, de asemenea, a cincea lună consecutivă de creștere pentru indice. Cu toate acestea, Zichuan Huang, economist la Capital Economics, oferă o perspectivă mai nuanțată asupra acestei îmbunătățiri.

Aceasta din urmă este cauzată de „factori temporari, cum ar fi atenuarea deflației petrolului și volatilitatea prețurilor alimentelor și turismului în preajma Anului Nou”, scrie ea într-o notă.

Tensiunile din Orientul Mijlociu vor continua să alimenteze inflația atâta timp cât prețurile globale la energie rămân ridicate”, a spus ea. Cu toate acestea, ea a avertizat că rezultatele „ dezamăgitoare ” ale evenimentului politic major cunoscut sub numele de Cele Două Sesiuni de la Beijing, în ceea ce privește cererea internă, „ ar trebui să frâneze orice accelerare a inflației imediat ce tensiunile se diminuează”.

China resimte presiuni comerciale din partea americanilor

Economia chineză încearcă să revină la dinamismul de dinaintea începerii pandemiei de Covid-19 în 2019-2020. În ciuda vitalității exporturilor sale și a unui excedent comercial record de aproape 1,2 trilioane de dolari în 2025, aceasta se confruntă cu dezechilibre structurale grave și presiuni comerciale din partea americanilor.

Guvernul a anunțat săptămâna trecută obiectivul său de creștere economică între 4,5% și 5% până în 2026, cel mai modest obiectiv stabilit din 1991. Stimularea cererii interne și reducerea dependenței de exporturi reprezintă una dintre principalele probleme anunțate de guvern și subliniate în Planul cincinal 2026-2030, care este în prezent revizuit de mii de reprezentanți ai regimului reuniți la Beijing pentru „Cele Două Sesiuni”. De asemenea, guvernul a stabilit o țintă de inflație de 2% pentru 2026.

În ultimele luni, autoritățile au luat măsuri pentru stimularea cheltuielilor gospodăriilor, inclusiv un program de subvenții pentru electronice, electrocasnice și mobilă. Acestea mizează pe impulsul oferit de Anul Nou Lunar, o perioadă în care consumatorii și călătorii chinezi își măresc cheltuielile.

Sărbătorile au atins o durată oficială excepțională de nouă zile. Autoritățile anunțaseră anterior noi măsuri pentru a încuraja gospodăriile să cheltuiască, cum ar fi voucherele.

 

