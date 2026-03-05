Prima pagină » Știrile zilei » Activitatea aeriană a Chinei în jurul Taiwanului ajunge la cel mai scăzut nivel din ultimii ani

Activitatea aeriană a Chinei în jurul Taiwanului ajunge la cel mai scăzut nivel din ultimii ani

Prezența forțelor aeriene chineze în apropierea Taiwanului s-a diminuat considerabil în ultimele săptămâni, iar în ultima săptămână nu a fost înregistrat niciun zbor, marcând cel mai scăzut nivel din ultimii ani.
Activitatea aeriană a Chinei în jurul Taiwanului ajunge la cel mai scăzut nivel din ultimii ani
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Radu Mocanu
05 mart. 2026, 08:34, Știri externe

Autoritățile de la Taipei anunță că de la începutul anului, China a trimis 460 de aeronave militare, avioane sau drone, însă aceasta cifră marchează o scădere de 46.5% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Reuters

De asemenea, în luna februarie au fost înregistrate 190 de incursiuni în spațiul aerian taiwanez, semnalând cel mai scăzut nivel lunar de când Ministerul Apărării de la Taipei a început să publice date despre aceste zboruri, în 2022. 

În plus, Taiwanul nu s-a mai confruntat cu incursiuni de vinerea trecută (27 februarie). Potrivit oficialilor de la Taipei, diminuarea numărului de incursiuni ar putea avea legătură cu întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping.

În viziunea unui oficial care a rămas anonim, Beijingul ar încerca să creeze o falsă aparență de deschidere către pace pentru a determina oprirea vânzării de arme americane către Taiwan. 

O altă explicație avansată de analiști este legată de campania de combatere a corupției din cadrul armatei chineze. Specialiștii consideră că reorganizările și schimbările din structura de comandă ar putea afecta temporar capacitatea operațională. 

Cu toate acesta, forțele chineze rămân în mișcare. „Doar pentru că nu vin acum nu înseamnă că nu se vor mai întoarce în viitor și nu putem exclude posibilitatea ca aceștia să se pregătească pentru o operațiune și mai amplă. Nu ar trebui să anticipăm nicio schimbare a intențiilor Beijingului bazându-ne doar pe câteva zile de activitate”, a spus un oficial taiwanez. 

Recomandarea video

Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației
G4Media
Un client a comandat un BOLT din București în Poiana Brașov. Cât a plătit pentru cursa de 191 km
Gandul
Șoc total la Antena 1! Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri? Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ din interior: ”Șansele să se mai facă sunt MINIME”
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Benzina și motorina s-au scumpit din nou azi. Cât costă carburanții în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța
Libertatea
800 lei în plus la pensie pentru acești 1.800.000 de pensionari din România. Cine se încadrează
CSID
SUV-ul care trebuia să ajungă în Iran: cum s-a născut Mercedes-Benz G-Class
Promotor