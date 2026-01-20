Livrările de petrol către rafinăriile rusești sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani

Experții intervievați de ziar au atribuit scăderea livrărilor „reparațiilor neprevăzute” în urma „unei serii de incidente externe”. Aceasta a fost o modalitate de a evita menționarea Kievului, care, ca răspuns la atacurile rusești cu rachete și drone pe teritoriul său, ripostează prin atacuri asupra instalațiilor și infrastructurii energetice rusești.

„Ucraina a efectuat peste 100 de atacuri cu drone împotriva rafinăriilor rusești în 2025, cu 50% mai multe decât în ​​2024”, a declarat pentru Le Figaro Patrice Geoffron, profesor de economie la Universitatea Paris-Dauphine și director al Centrului de Geopolitică a Energiei.

Aceste atacuri s-au intensificat în special în a doua jumătate a anului 2025. În decembrie, Ucraina a folosit racheta britanică Storm Shadow împotriva rafinăriei Novoshahtinsk, unul dintre principalii furnizori de produse petroliere din sudul Rusiei. Această perioadă coincide cu cele mai accentuate scăderi ale livrărilor de petrol prin conducte către rafinării. Potrivit unei surse din industrie citate de Kommersant, aceste rafinării au primit 85,9 milioane de tone de țiței între august și noiembrie 2025, comparativ cu 90 de milioane de tone în aceeași perioadă din 2024. Aceleași luni corespund majorității incidentelor care au afectat rafinăriile rusești și care au fost înregistrate, precizează aceeași sursă.

Efect cumulativ al atacurilor cu drone, combinat cu constrângerile bugetare

Situată în vestul țării, rafinăria din Riazan, cu 8,78 milioane de tone de petrol livrate în 2025, se preconizează că va înregistra o scădere de 34% a producției față de livrările din 2024. Această scădere a ofertei a afectat volumul total de petrol rafinat, estimat la 262,3 milioane de tone în 2025, o scădere de 1,7% față de 2024. Pentru a oferi o oarecare perspectivă, „între 2010 și 2023, capacitatea de rafinare a Rusiei a crescut cu 30%, ajungând la 327 de milioane de tone pe an ”, potrivit lui Patrice Geoffron. Ziarul notează că Rusia a reușit să atenueze parțial impactul transportând mai mult petrol pe calea ferată.

Aceste cifre, observă profesorul, dezvăluie „efectul cumulativ al atacurilor cu drone ucrainene combinat cu constrângerile bugetare ”. Deși penuriile nu amenință aprovizionarea cu combustibil militar, ele constituie o „amenințare la adresa efortului de război rusesc ”. De asemenea, el subliniază că „veniturile din petrol și gaze rusești s-au prăbușit cu aproape 25% până în 2025 ”.