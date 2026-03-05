Problemele pe care le-a generat războiul cu Iranul nu se limitează doar la industria petrolului și gazelor. Orientul Mijlociu este unul dintre cei mai mari producători de îngrășăminte din lume, în timp ce Strâmtoarea Ormuz este o rută maritimă vitală pentru exporturi.

Aproximativ 35% din exporturile mondiale de uree trec prin această cale navigabilă. Ureea este cel mai utilizat îngrășământ cu azot, care, la rândul său, stă la baza a aproximativ jumătate din producția alimentară globală, dezvăluie Financial Times.

Această rută gestionează, de asemenea, 45% din exporturile globale de sulf, un ingredient cheie utilizat pentru producerea de îngrășăminte cu fosfat, precum și volume semnificative de amoniac, un ingredient cheie pentru îngrășămintele cu azot.

„Nu ar trebui să subestimăm ce ar putea însemna acest lucru pentru producția alimentară la nivel mondial”, a declarat Svein Tore Holsether, director executiv al celui mai mare grup de îngrășăminte din Europa, Yara.

Criza petrolului eclipsează impactul asupra industriei îngrășămintelor

El a adăugat că accentul pus pe petrol și gaze „eclipsează” impactul asupra industriei îngrășămintelor. „Dacă nu se aduce [îngrășământ] pe câmpurile fermierilor, randamentele ar putea scădea cu până la 50% la prima recoltă”, a spus el.

Dacă această situație continuă, consumatorii pot vedea o creștere a prețului pâinii în șase până la zece săptămâni, a ouălor în câteva luni și a prețului cărnii de porc și a puiului în șase luni.

Prețurile îngrășămintelor deja au crescut brusc

Prețurile îngrășămintelor au crescut deja brusc. Prețurile ureei granulate din Orientul Mijlociu au crescut cu aproximativ 130 de dolari, ajungând la aproximativ 575-650 de dolari pe tonă, de vineri, în timp ce prețurile de export egiptene au urcat cu aproximativ 125 de dolari, ajungând la aproximativ 610-625 de dolari pe tonă în aceeași perioadă, potrivit Argus.

Contractele futures europene pentru amoniac au crescut și ele: o marfă de 1.000 de tone pentru aprilie se tranzacționează la 725 de dolari pe tonă – cu aproximativ 130 de dolari mai mult decât atunci când contractul a fost tranzacționat ultima dată la mijlocul lunii februarie.

O criză mai mare decât cea provocată de războiul din Ucraina

Analiștii spun că perturbările s-ar putea dovedi chiar mai dăunătoare decât șocul alimentar declanșat de invazia Rusiei în Ucraina în 2022, când costurile energiei și ale îngrășămintelor au crescut tot brusc, iar prețurile globale la alimente au atins niveluri record .

„Când prețurile au crescut vertiginos în 2022, a fost extraordinar, dar piața a putut să se adapteze deoarece exporturile rusești au continuat”, a declarat Chris Lawson, șeful departamentului de îngrășăminte de la CRU, adăugând că „marea diferență” de data aceasta a fost că Strâmtoarea Ormuz blocată a reprezentat o barieră fizică.

Impactul asupra alimentelor în 2022 a fost imediat, deoarece Ucraina era un exportator major de grâu, a spus Patel, dar „de data aceasta impactul va fi mult mai extins”.

Războiul afectează deja producția

QatarEnergy, care a exportat 5,4 milioane de tone de uree sau aproape 10% din comerțul maritim global anul trecut, a anunțat luni că a oprit producția de sulf, amoniac și uree la complexul său Ras Laffan în urma unui atac cu drone asupra amplasamentului cu o zi înainte.

Iranul și-a oprit toată producția de amoniac din cauza conflictului, în timp ce producătorii din alte părți ale regiunii luau în considerare reducerea producției, deoarece navele nu pot trece prin Strâmtoarea Ormuz, a declarat Sarah Marlow, șefa globală a departamentului de stabilire a prețurilor îngrășămintelor la Argus.

Cresc și prețurile la energie

Prețurile la energie pun și ele presiune pe populații.

Gazele naturale sunt principala materie primă utilizată pentru producerea de îngrășăminte cu azot, cum ar fi amoniacul și ureea. Acest lucru înseamnă că prețurile în creștere ale gazelor pot duce rapid la creșterea costurilor de producție.

Holsether a declarat că prețul benzinei utilizate de Yara pentru a produce îngrășăminte în Europa s-a dublat de la 10,6 dolari vineri la peste 20 de dolari luni.

Perturbarea lovește într-un moment deosebit de sensibil pentru fermieri.

În unele părți ale Europei și ale emisferei nordice, cultivatorii intră în sezonul de aplicare a îngrășămintelor de primăvară, când achiziționează și împrăștie nutrienți care determină randamentele culturilor mai târziu în cursul anului.

„Ceea ce mă îngrijorează este, la fel ca în 2022, că cei mai vulnerabili plătesc cel mai mare preț”, a spus Holsether. „Am văzut ce înseamnă asta – foamete și foamete în multe părți ale lumii”, a adăugat el.