Guvernul introduce noi măsuri fiscale: reguli mai stricte pentru cesiunea părților sociale și simplificări pentru contribuabili

Guvernul României a aprobat joi, la propunerea Ministerului Finanțelor, o Ordonanță de Urgență care vizează îmbunătățirea mecanismelor de colectare a veniturilor bugetare și simplificarea procedurilor fiscale pentru mediul de afaceri. Noile prevederi urmăresc consolidarea disciplinei fiscale, adaptarea cadrului legal la procesele de digitalizare și asigurarea unui mediu economic stabil și predictibil.

Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, setul de măsuri are rolul de a aduce mai multă claritate și eficiență în sistemul fiscal, consolidând în același timp parteneriatul dintre stat și mediul de afaceri.

„Urmărim, prin acest set de măsuri, să aducem mai multă claritate și eficiență în sistemul fiscal. Este un pas spre un sistem fiscal mai transparent, în beneficiul parteneriatului dintre stat și mediul de afaceri. Ne dorim o administrație fiscală modernă, care sprijină activitatea economică și oferă predictibilitate mediului de afaceri”, a declarat ministrul Finanțelor.

Reguli mai stricte pentru cesiunea părților sociale

Una dintre principalele modificări vizează extinderea monitorizării fenomenului cesiunii părților sociale, mecanism utilizat uneori pentru a evita plata obligațiilor fiscale.

Actul normativ modifică articolul V din Legea nr. 239/2025, eliminând referirea la „deținerea controlului” în cazul cesiunii. Astfel, obligația de notificare a organului fiscal central și, după caz, constituirea de garanții se va aplica pentru transferul părților sociale realizat de orice asociat al unei societăți cu răspundere limitată.

În practică, această modificare înseamnă că transferul părților sociale dintr-o companie cu datorii fiscale nu va mai putea fi realizat fără informarea prealabilă a autorităților fiscale. Măsura are rolul de a preveni situațiile în care asociații ies formal din societăți cu datorii pentru a evita plata obligațiilor bugetare.

Potrivit Ministerului Finanțelor, schimbarea întărește disciplina fiscală și consolidează mecanismele de recuperare a creanțelor bugetare.

Simplificarea procedurilor și digitalizarea relației cu contribuabilii

Ordonanța introduce și o serie de măsuri de debirocratizare și digitalizare a relației dintre contribuabili și administrația fiscală.

Printre acestea se numără eliminarea prevederilor referitoare la „Notificarea de conformare RO e-TVA”, prevăzută în OUG nr. 70/2024. Autoritățile consideră că această notificare a devenit redundantă, în condițiile în care Ministerul Finanțelor pune deja la dispoziția persoanelor impozabile decontul de TVA precompletat.

De asemenea, se suspendă până la 31 decembrie 2026 obligația organului fiscal de a comunica clasa de risc fiscal la solicitarea contribuabililor. În acest interval, autoritățile urmăresc finalizarea proceselor de digitalizare care vor permite accesarea acestor informații direct în Spațiul Privat Virtual (SPV).

Modificări privind antrepozitele pentru produse accizabile

Actul normativ introduce și ajustări privind procedura de autorizare a antrepozitelor pentru produse accizabile, în urma observațiilor formulate în cadrul Consiliului Economic și Social.

Modificările vizează ajustarea nivelului garanțiilor financiare și a criteriilor de risc, astfel încât operatorii economici să își poată menține capitalul de lucru disponibil pentru activitățile curente.

Potrivit Ministerului Finanțelor, noile măsuri contribuie la modernizarea administrării fiscale, la consolidarea disciplinei în colectarea veniturilor bugetare și la simplificarea relației dintre contribuabili și autoritățile fiscale, în scopul sprijinirii dezvoltării economice și menținerii stabilității finanțelor publice.