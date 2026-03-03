Alexandru Nazare: România nu traversează o criză, este o consecință necesară schimbării de paradigmă

„Această întrebare este, de fapt, cum trecem de la un scenariu de convergență care se estompează, la un scenariu de competitivitate și anduranță”, așa și-a început alocuțiunea ministrul de Finanțe.

Efectele tranziției

Privind încetinirea creșterii economice și la recesiunea tehnică din a doua parte a anului 2025, ministrul a precizat că reprezintă un pas necesar pentru schimbarea modelului de creștere economică, despre care acesta a spus că se bazează pe consum prin creșterea deficitului bugetar.

„Ritmul de creștere de 0,6% înregistrat în 2025 și recesiunea tehnică din a doua parte a anului au ridicat semne legitime de întrebare. Însă o spun cât se poate de hotărât. Ceea ce traversează România astăzi nu este o criză. Este consecința anticipată și aș spune necesară prelucrarea unei schimbări deliberate de paradigmă. Prea mult timp modelul nostru de creștere s-a bazat pe consum, alimentat de deficit fiscal extern tot mai mare. Acest model fiscal a fost iluzia prosperității, erodând în același timp fundamentele noastre economice. Am ales să corectăm această direcție, iar corecția, inevitabil, vine cu costuri de tranziție”, a declarat ministrul.

Rezultatele măsurilor de austeritate

Nazare a prezentat și rezultatele măsurilor luate de Guvernul condus de Ilie Bolojan: „Efortul de consolidare implementat în 2025 și 2026 este poate cel mai ambițios din istoria post-aderarea României. Aceste rezultate pe care le-am avut și sunt confirmate, confirmă validitatea abordării. Practic, la sfârșitul anului 2025, deficitul bugetar crește la 7,7 din PIB, semnificativ susținut de 8,4. În termeni primari, aceasta reprezintă o ajustare de aproximativ 1,6 puncte procentuale față de situația din 2024. Am redus cheltuielile de personal cu 0,6% din PIB, protejând în același timp investițiile publice. Subliniez acest lucru tocmai pentru a surprinde filozofia întregii noastre abordări. Nu am sacrificat viitorul pentru a gestiona prezentul. Privind înainte, suntem încrezători că o reducere suplimentară a deficitului la circa 6,2% din PIB până la sfârșitul acestui an este realizabilă. Bineînțeles, cu o traiectorie clară sub 3% pe termen mediu”.

Pachetul de relansare economică

Ministrul a prezentat pachetul de relansare economică. „Pentru prima dată, România dispune de un instrument dedicat atragerii de investiții strategice de mare anvergură, de peste 200 de milioane de euro, printr-o combinație de granturi, credite fiscale, garanții de stat și acolo unde este oportun participație la capital. Este un instrument care, din punctul meu de vedere, ne-a lipsit ani de zile, iar absența lui ne-a costat oportunități reale. Anvelopa totală până în 2032 pentru toate programele de sprijin se ridică la 5 miliarde de euro, iar banii vor fi canalizați către scheme de susținere în șapte sectoare prioritare, incluzând materii prime critice, noi tehnologii, apărare, cercetare și dezvoltare”, a declarat Nazare.