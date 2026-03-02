Surse: PNL pregătește bugetul final și planul de evacuare a românilor din zonele de conflict. Bolojan: Bugetul este 99% gata

Potrivit surselor din ședința BPN, unul dintre punctele importante a fost validarea ministrului Educației.

În ceea ce privește situația românilor aflați în zone de conflict, președintele PNL și premierul României, Ilie Bolojan, a subliniat că prioritatea este colaborarea cu companiile aeriene pentru evacuarea cetățenilor români.

„Prioritatea noastră este să colaborăm cu companiile aeriene, astfel încât să evacuăm românii din zonele cu probleme”, ar fi transmis Bolojan în cadrul ședinței.

Conform surselor, au avut loc discuții între ministrul Transporturilor și operatorii aerieni pentru identificarea soluțiilor logistice, cu accent pe transferul prioritar al copiilor și al persoanelor cu probleme de sănătate.

Bugetul pe 2026, aproape finalizat

Un capitol central al discuțiilor a fost bugetul de stat.

Ilie Bolojan ar fi precizat că, împreună cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, obiectivul principal a fost construirea unui buget echilibrat, bazat pe venituri realiste și cheltuieli corect dimensionate.

„Nu ne mai putem permite modelul în care începem anul cu un buget care arată bine pe hârtie și îl încheiem prost”, ar fi spus liderul liberal.

Sursele indică faptul că bugetul este „99% pregătit”, urmând ca miercuri dimineață să aibă loc o nouă rundă de discuții finale.

Reducerea deficitului și creșterea investițiilor

Una dintre cele mai importante provocări rămâne reducerea deficitului bugetar, în paralel cu majorarea fondurilor pentru investiții, în special pentru proiectele finanțate din bugetul național.

De asemenea, s-a discutat despre transferurile către bugetele locale, liderii liberali susținând că, indiferent de formula finală, veniturile autorităților locale ar trebui să fie mai mari decât anul trecut.

Nazare: Fără măsurile din 2025, bugetul pe 6,2% ar fi fost imposibil

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ar fi explicat că fără măsurile adoptate în 2025 nu ar fi fost posibilă construcția unui buget cu deficit de 6,2%.

Potrivit surselor, prioritare sunt fondurile pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), unde sumele cresc semnificativ, cu peste 22 de miliarde de lei în plus față de anul trecut.

În buget au fost incluse și alocări suplimentare pentru cofinanțări la mai multe ministere, pentru a susține proiectele de investiții și măsurile de stimulare economică.

Pachetul social solicitat de PSD

Sursele arată că a fost discutată și solicitarea Partidul Social Democrat privind un pachet social.

Ministerul Finanțelor ar fi inclus o sumă „rezonabilă” pentru măsuri punctuale privind pensiile, la un nivel similar cu cel de anul trecut, inclusiv sprijin pentru persoanele vulnerabile cu pensii sub 2000 de lei. Totuși, cuantumul solicitat inițial de PSD nu ar fi fost acceptat integral, în lipsa unor surse bugetare clare.

O decizie finală în acest sens este așteptată miercuri.