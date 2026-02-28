Prima pagină » Politic » Grindeanu atacă USR și îl avertizează pe Bolojan: „Nu suntem obligați față de un premier vremelnic”. PSD anunță o analiză a participării la guvernare

Grindeanu atacă USR și îl avertizează pe Bolojan: „Nu suntem obligați față de un premier vremelnic”. PSD anunță o analiză a participării la guvernare

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un nou atac la adresa USR și a premierului Ilie Bolojan, susținând că în ultimele luni s-ar fi „distrus mitologia din jurul USR” și cerându-i șefului Guvernului să acționeze ca „premierul coaliției”, nu ca reprezentant al unui singur partid.
Grindeanu atacă USR și îl avertizează pe Bolojan: „Nu suntem obligați față de un premier vremelnic”. PSD anunță o analiză a participării la guvernare
Gabriel Negreanu
28 feb. 2026, 14:50, Politic

Într-un mesaj în care a invocat „responsabilitatea” față de electorat, Grindeanu a afirmat că PSD va face „o analiză serioasă, responsabilă și fără menajamente” privind participarea la guvernare, după „mai bine de șase luni, în curând nouă luni, de guvernare”, insistând că evaluarea este „nu doar legitimă, ci obligatorie”.

„Acesta nu este un gest de revoltă. Este un gest de responsabilitate”, a transmis liderul PSD, precizând că partidul nu funcționează pe „încredere oarbă”, ci pe responsabilitate „față de români”, în special față de cei care „muncesc”, „plătesc taxe” și așteaptă „investiții, locuri de muncă, spitale, școli și siguranță economică”.

„Coaliția presupune responsabilitate comună, nu autoritate unilaterală”

Grindeanu a subliniat că analiza va începe cu propria echipă guvernamentală „cu miniștrii social-democrați” și „deciziile noastre”, dar va viza și „ansamblul guvernării”, pe motiv că PSD este parte a unei coaliții care ar trebui să funcționeze prin „echilibru, dialog și respect față de toți partenerii”.

În acest context, liderul PSD a avut un mesaj direct pentru premier: „Domnul Bolojan nu trebuie să fie premierul unui singur partid. Este premierul coaliției. Este premierul României”.

Atac la USR: „mitologie politică” și „ipocrizie”

În același discurs, Grindeanu a acuzat USR că și-ar fi construit o imagine „pe ipocrizie”, susținând că partidul s-a prezentat drept „puritatea absolută”, „competență” și „meritocrație”, însă realitatea ar contrazice această „mitologie politică”.

„Vedem cum cei care condamnau privilegiile au ajuns să apere privilegiile. (…) Aceasta nu este reformă. Aceasta este ipocrizie politică”, a spus Grindeanu, într-un pasaj în care a folosit și o formulare ironică la adresa USR.

PSD: „Rămânem la guvernare atât timp cât vocea PSD contează”

Liderul social-democrat a reafirmat rolul PSD în coaliție și a condiționat continuarea guvernării de influența partidului în decizie, respingând ideea unei „austerități fără sens”.

„Vom rămâne la guvernare atât timp cât vocea PSD contează. (…) Atât timp cât guvernarea înseamnă dezvoltare, nu austeritate fără sens”, a transmis el.

Totodată, Grindeanu a pledat pentru un „buget al dezvoltării”, axat pe investiții și stabilitate, cu finanțare pentru „infrastructură, sănătate, educație și energie”, sprijinirea „companiilor românești” și protejarea „comunităților locale” și a „celor vulnerabili”.

Mesaj intern și teme ideologice: „progresism”, politici verzi și „valori naționale”

În final, Grindeanu i-a mulțumit lui Victor Negrescu, pe care l-a felicitat pentru activitatea la conducerea PES Activists România, și a comentat discuțiile privind scoaterea termenului „progresism” din statutul partidului.

În acest context, liderul PSD a criticat unele politici verzi, invocând situații în care „nu finalizăm hidrocentrale” pentru a proteja „ipotetice moluște”, și a punctat că partidul respectă deciziile CEDO, dar își propune să apere „în primul rând valorile naționale și tradițiile creștine”. De asemenea, a susținut că PSD rămâne pro-european, însă vrea „o voce puternică și clară” în UE, inclusiv în raport cu tratate comerciale care ar afecta „interesele agriculturii” românești.

Recomandarea video

BREAKING Cât de important este scutul de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict SUA-Iran
G4Media
Iranul a atacat bazele americane din Qatar, Bahrain, Kuweit și Emiratele Arabe Unite. Țările din Golf închid spațiul aerian. Primul mort, în Abu Dhabi
Gandul
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Cancan
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport
Viața unui francez la București, la mijlocul anilor 2000: „Am ieșit cu TAB-ul de pe stadion. În oraș, arătam legitimația și toți polițiștii ne făceau pârtie”
Libertatea
Obiectul din bucătărie care îți face factura la curent să crească masiv! Toți românii îl au, dar nu pot renunța la el
CSID
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Promotor