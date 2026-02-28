Grindeanu atacă USR și îl avertizează pe Bolojan: „Nu suntem obligați față de un premier vremelnic”. PSD anunță o analiză a participării la guvernare

Într-un mesaj în care a invocat „responsabilitatea” față de electorat, Grindeanu a afirmat că PSD va face „o analiză serioasă, responsabilă și fără menajamente” privind participarea la guvernare, după „mai bine de șase luni, în curând nouă luni, de guvernare”, insistând că evaluarea este „nu doar legitimă, ci obligatorie”.

„Acesta nu este un gest de revoltă. Este un gest de responsabilitate”, a transmis liderul PSD, precizând că partidul nu funcționează pe „încredere oarbă”, ci pe responsabilitate „față de români”, în special față de cei care „muncesc”, „plătesc taxe” și așteaptă „investiții, locuri de muncă, spitale, școli și siguranță economică”.

„Coaliția presupune responsabilitate comună, nu autoritate unilaterală”

Grindeanu a subliniat că analiza va începe cu propria echipă guvernamentală „cu miniștrii social-democrați” și „deciziile noastre”, dar va viza și „ansamblul guvernării”, pe motiv că PSD este parte a unei coaliții care ar trebui să funcționeze prin „echilibru, dialog și respect față de toți partenerii”.

În acest context, liderul PSD a avut un mesaj direct pentru premier: „Domnul Bolojan nu trebuie să fie premierul unui singur partid. Este premierul coaliției. Este premierul României”.

Atac la USR: „mitologie politică” și „ipocrizie”

În același discurs, Grindeanu a acuzat USR că și-ar fi construit o imagine „pe ipocrizie”, susținând că partidul s-a prezentat drept „puritatea absolută”, „competență” și „meritocrație”, însă realitatea ar contrazice această „mitologie politică”.

„Vedem cum cei care condamnau privilegiile au ajuns să apere privilegiile. (…) Aceasta nu este reformă. Aceasta este ipocrizie politică”, a spus Grindeanu, într-un pasaj în care a folosit și o formulare ironică la adresa USR.

PSD: „Rămânem la guvernare atât timp cât vocea PSD contează”

Liderul social-democrat a reafirmat rolul PSD în coaliție și a condiționat continuarea guvernării de influența partidului în decizie, respingând ideea unei „austerități fără sens”.

„Vom rămâne la guvernare atât timp cât vocea PSD contează. (…) Atât timp cât guvernarea înseamnă dezvoltare, nu austeritate fără sens”, a transmis el.

Totodată, Grindeanu a pledat pentru un „buget al dezvoltării”, axat pe investiții și stabilitate, cu finanțare pentru „infrastructură, sănătate, educație și energie”, sprijinirea „companiilor românești” și protejarea „comunităților locale” și a „celor vulnerabili”.

Mesaj intern și teme ideologice: „progresism”, politici verzi și „valori naționale”

În final, Grindeanu i-a mulțumit lui Victor Negrescu, pe care l-a felicitat pentru activitatea la conducerea PES Activists România, și a comentat discuțiile privind scoaterea termenului „progresism” din statutul partidului.

În acest context, liderul PSD a criticat unele politici verzi, invocând situații în care „nu finalizăm hidrocentrale” pentru a proteja „ipotetice moluște”, și a punctat că partidul respectă deciziile CEDO, dar își propune să apere „în primul rând valorile naționale și tradițiile creștine”. De asemenea, a susținut că PSD rămâne pro-european, însă vrea „o voce puternică și clară” în UE, inclusiv în raport cu tratate comerciale care ar afecta „interesele agriculturii” românești.