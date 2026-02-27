Prima pagină » Politic » Fritz, răspuns pentru PSD: Bolojan a făcut mai multe concesii PSD decât USR

Fritz, răspuns pentru PSD: Bolojan a făcut mai multe concesii PSD decât USR

Întrebat, vineri, de ce PSD îl numește pe Bolojan „premierul USR", președintele Uniunii, Dominic Fritz, a răspuns că realitatea este inversă.
Andreea Tobias
27 feb. 2026, 17:37, Politic

„Dacă vă uitați la concesiile pe care le-a făcut premierul și le numărați, o să fiți surprinși că mult mai multe concesii le-a făcut PSD-ului decât USR-ului”, a declarat Dominic Fritz.

Liderul USR a catalogat afirmațiile PSD drept „un joc retoric, mai degrabă decât realitate”.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, declara, joi, că în ultimele luni nu l-a simțit pe Ilie Bolojan drept „premierul unei coaliții”, ci mai degrabă reprezentantul unui singur partid din alianța de guvernare, anume USR-ul.

„Din punctul nostru de vedere, România nu poate fi guvernată doar prin aroganță și prin a da impresia că un premier al unei coaliții aparține unui singur partid sau răspunde doar în fața unui singur partid”, a spus Grindeanu.

„Când ai o coaliție de patru partide plus un grup al minorităților, răspunzi în fața tuturor. Domnul Bolojan nu este premierul doar al USR-ului. Nu, Bolojan e și premierul PSD-ului și al UDMR-ului. Chiar și al PNL-ului. E premierul coaliției acesteia și de aceea fac aceste precizări, dacă-mi este permis, pentru a spune că în aceste luni noi nu l-am simțit ca fiind premierul unei coaliții. A fost premierul mai degrabă al unei formațiuni din această coaliție și aia nu e PNL-ul. E USR-ul”, a declarat Grindeanu.

