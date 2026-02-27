Prima pagină » Social » Bărbat din Sibu, reținut după ce a distrus geamurile sediului PNL Deva

Bărbat din Sibu, reținut după ce a distrus geamurile sediului PNL Deva

Un bărbat de 43 de ani, din Sibiu, care a distrus geamurile sediului PNL din Deva, a fost reținut de polițiști. Bărbatul se afla în vizită la fratele său și a motivat gestul ca fiind cauzat de consumul de alcool.
USR critică PSD care nu e de acord cu numirea Roxanei Rizoiu pentru Avocatul Poporului: Au primit ceva la schimb
USR critică PSD care nu e de acord cu numirea Roxanei Rizoiu pentru Avocatul Poporului: Au primit ceva la schimb
Fritz despre numirea lui Salvador Caragea, „sinecura” lui Miruță: A mai făcut arestări fix în această companie
Fritz despre numirea lui Salvador Caragea, „sinecura” lui Miruță: A mai făcut arestări fix în această companie
Fritz, despre atacurile lui Grindeanu: Mi se pare o manevră care ar putea să creeze o criză politică
Fritz, despre atacurile lui Grindeanu: Mi se pare o manevră care ar putea să creeze o criză politică
Fritz, răspuns pentru PSD: Bolojan a făcut mai multe concesii PSD decât USR
Fritz, răspuns pentru PSD: Bolojan a făcut mai multe concesii PSD decât USR
Fritz, la Sibiu: „Nu mai putem funcționa după răspunsurile din anii 90″
Fritz, la Sibiu: „Nu mai putem funcționa după răspunsurile din anii 90″
Laura Buciu
27 feb. 2026, 18:17, Social

Bărbatul de 43 de ani, din municipiul Sibiu, a fost reținut de polițiștii Biroului Investigații Criminale Deva, fiind acuzat de distrugere, după ce ar fi spart geamurile ușii de acces ale sediului PNL din Deva.

„La data de 9 februarie 2026, ora 09:20, Poliția Municipiului Deva a fost sesizată cu privire la faptul că, în perioada 6 februarie 2026, ora 15:00 – 9 februarie 2026, ora 09:00, persoane necunoscute au distrus, prin lovire cu un corp dur, geamurile ușii de acces ale sediului unui partid din municipiul Deva. În urma activităților investigative desfășurate de polițiști, precum și a administrării probatoriului în cauză, a fost identificat cel bănuit de comiterea faptei”, transmite, vineri, Poliția Hunedoara.

Sibianul suspect a fost depistat vineri în baza unui mandat de aducere emis pe numele său. Acesta a fost dus la sediul Poliției Municipiului Deva. În urma audierilor, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere.

Bărbatul a precizat că, la momentul producerii incidentului, se afla în municipiul Deva, în vizită la fratele său, și că ar fi acționat pe fondul consumului de băuturi alcoolice. Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV Un flagrant ratat. Un episod mai puțin cunoscut din cariera lui Viorel Salvador Caragea, numit administrator special la uzina de armament Sadu
G4Media
Care sunt rezervele globale de uraniu, în funcție de țară. Cine deține peste 50% din totalul lor
Gandul
Fiul unei celebre vedete TV a murit! Tânărul avea doar 23 de ani. Prima ipoteză a polițiștilor despre cauza morții a sfâșiat familia
Cancan
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport
Un polițist de la „Crimă Organizată” vrea daune morale de 500.000 de lei de la Agenția Națională de Integritate. „Avere nejustificată” demonstrată cu acte și martori
Libertatea
COVID-19 poate afecta creierul pe termen lung, chiar și în forme ușoare. Diferența majoră față de gripă
CSID
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Promotor