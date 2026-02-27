Bărbat din Sibu, reținut după ce a distrus geamurile sediului PNL Deva

Bărbatul de 43 de ani, din municipiul Sibiu, a fost reținut de polițiștii Biroului Investigații Criminale Deva, fiind acuzat de distrugere, după ce ar fi spart geamurile ușii de acces ale sediului PNL din Deva.

„La data de 9 februarie 2026, ora 09:20, Poliția Municipiului Deva a fost sesizată cu privire la faptul că, în perioada 6 februarie 2026, ora 15:00 – 9 februarie 2026, ora 09:00, persoane necunoscute au distrus, prin lovire cu un corp dur, geamurile ușii de acces ale sediului unui partid din municipiul Deva. În urma activităților investigative desfășurate de polițiști, precum și a administrării probatoriului în cauză, a fost identificat cel bănuit de comiterea faptei”, transmite, vineri, Poliția Hunedoara.

Sibianul suspect a fost depistat vineri în baza unui mandat de aducere emis pe numele său. Acesta a fost dus la sediul Poliției Municipiului Deva. În urma audierilor, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere.

Bărbatul a precizat că, la momentul producerii incidentului, se afla în municipiul Deva, în vizită la fratele său, și că ar fi acționat pe fondul consumului de băuturi alcoolice. Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

