PNL reacționează la afirmațiile lui Grindeanu: „PSD să decidă dacă vrea să contribuie la relansarea României sau să blocheze reformele”

Partidul Național Liberal a reacționat, joi, la declarațiile făcute de Sorin Grindeanu în cadrul unui interviu pentru G4Media. „PSD trebuie să decidă urgent dacă vrea să contribuie la relansarea României sau își dorește să blocheze acțiunile de reformă”, se arată în comunicatul emis de partid. Reacția vine după ce cu o zi înainte, liderul PSD a spus, într-un interviu pentru G4Media, că va propune un vot intern în PSD pentru ca partidul să decidă dacă vrea să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă vrea alt premier de la PNL.
Foto: PNL
Diana Nunuț
26 feb. 2026, 13:23, Politic

PNL a reacționat, joi, la declarațiile făcute de Sorin Grindeanu pentru G4Media, subliniind că acestea „contribuie la crearea senzației de instabilitate și afectează credibilitatea României”.

„Suntem în momentul în care ne dorim să realizăm un buget onest, fără privilegii și care să ofere șansa unei relansări economice. Trebuie să menținem disciplina fiscală și să nu anulăm sacrificiul făcut de români pentru obținerea reducerii deficitului bugetar”, se arată în comunicatul emis de formațiunea politică.

PNL mai subliniază că stabilitatea și redresarea economică depind de „implementarea onestă a reformelor” și de respectarea obiectivelor asumate în protocolul Coaliției.

„Nu ne permitem acțiuni duplicitare, sabotaje în cadrul Coaliției sau schimbări ale înțelegerilor politice la jumătatea drumului. Din aceste motive, PNL îi cere președintelui Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziție. PSD trebuie să decidă urgent dacă vrea să contribuie la relansarea României sau își dorește să blocheze acțiunile de reformă. PNL va lucra la propunerea pentru realizarea bugetului și așteaptă de la PSD, ca până la următorul moment al discutării acestuia să își clarifice de urgență poziția”, se mai precizează în comunicat.

Totodată, PNL afirmă că premierul Ilie Bolojan are susținerea formațiunii și că „schimbarea acestuia este nenegociabilă”. „PNL nu va ceda niciunui șantaj politic”, mai spun liberalii în comunicat.

„Un acord nerespectat înseamnă o pierdere de încredere între parteneri și dispariția oricărei garanții că un nou acord va fi respectat”, subliniază PNL.

Ce a declarat Grindeanu

Reacția PNL vine la o zi după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, într-un interviu acordat publicației G4Media, că va propune un vot intern în PSD pentru ca partidul să decidă dacă vrea să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă vrea alt premier de la PNL.

„Vreau să le propun colegilor din PSD să extindem consultarea internă. O întrebare DA/NU, având în vedere cum funcționează coaliția, dacă să păstrăm coaliția în această formă sau într-o formă mai restrânsă fără USR. Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan. Pentru că protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, a spus Sorin Grindeanu în interviul pentru G4Media.

Anunțul președintelui PSD vine la doar 8 luni de la crearea coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR, cu Ilie Bolojan premier, și cu câteva zile înainte ca acesta să prezinte în coaliție proiectul de buget pentru 2026 și proiectul de reformă a pensiilor militarilor, polițiștilor și angajaților din serviciile de informații.

