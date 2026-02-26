Prima pagină » Știrile zilei » Sorin Grindeanu, despre numirile la șefia serviciilor de informații: Depinde foarte mult persoana

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că relația dintre instituțiilor statului trebuie să fie una de corectitudine, iar în privința numirilor la conducerea serviciilor de informații, acesta și-a reiterat cerința ca viitorii directori să nu transforme serviciile în anexele unor partide sau ONG-uri.
Radu Mocanu
26 feb. 2026, 14:52, Politic

„Nimeni nu se așteaptă de la mine, de la Bolojan sau de la Nicușor Dan să avem relații de prietenie și să ne trimitem inimioare pe WhatsApp. Ce așteaptă românii de la noi e să avem o relație instituțional corectă. Și când vorbesc despre primul ministru, indiferent cine e primul ministru, sau de președinte, indiferent cine e președinte”, a declarat Sorin Grindeanu, într-un interviu acordat G4 Media

Referitor la numirea directorilor serviciilor de informații, Grindeanu și-a reiterat cererea ca acestea să nu fie transformate în „în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri”, amintind: „Avem un președinte care a candidat ca independent, susținut de, nu doar de USR, să spunem, în a doua parte a campaniei prezidențiale. eu vorbesc de când au început. A fost susținut și dinspre zona aceasta de ONG-uri civică. Și am vrut să acoper și mențin punctul de vedere”. 

Grindeanu a precizat că numirea rămâne în atribuțiile șefului statului, susținând: „Depinde foarte mult persoana. E atributul președintele. Și asta e atributul constituțional. Dar, totodată, ca să închizi procedura, trebuie să ai un vot în Parlament”. 

Privind subiectul numirilor, liderul social-democrat a mai adăugat: „Eu n-am mers și nici alți colegi din coaliție n-au mers să fac vreodată vreo propunere la conducerea serviciilor”. 

Privind propunerile vineri din partea președintelui în vară, Gabriel Zbârcea și pe Marius Gabriel Lazurca (actual consilier pentru securitate națională), Sorin Grindeanu a precizat: „atunci a fost o discuție în trei, președinte, prim-ministrul și eu la guvern. Și-a făcut președintele cele două propuneri. Și eu și prim-ministru atunci, sigur, s-a mers spre nu. Dar amândoi am spus că nu-i cunoaștem nici pe unul, nici pe altul. După care propunerea n-a mai fost reluată”.

