Percheziții DIICOT la un club de noapte din București, într-un dosar de trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani

Potrivit anchetatorilor, începând din 2018, patru suspecți ar fi constituit în București o grupare de criminalitate organizată la care ar fi aderat ulterior și alți membri, scopul fiind obținerea de bani prin exploatarea unor tinere, obligate să practice prostituția într-un club de noapte din Sectorul 5.

Surse judiciare au transmis pentru MEDIAFAX că este vorba de „The Buddhist Club”.

„Astfel, până în luna februarie 2026, membrii grupului infracțional au recrutat zeci de tinere, prin intermediul paginii de internet a clubului, dar și prin intermediul unor anunțuri pe rețelele de socializare, pe care le-au convins să încheie contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor, inducându-le în eroare cu privire la faptul că activitatea ce urma a fi prestată în cadrul clubului va fi aceea de dans artistic. În realitate, după angajare, victimelor li se punea în vedere faptul că singurul mod de a obține vreo sumă de bani era cea de a oferi servicii sexuale contra cost clienților clubului”, a precizat DIICOT.

Membrii grupului infracțional au recrutat în general persoane tinere, cu studii precare, lipsite de sprijinul familiei, cu posibilități financiare reduse, fără loc de muncă, unele dintre acestea fiind chiar diagnosticate cu tulburări psihice și le-au exploatat prin obligarea la practicarea prostituției în cadrul clubului.

Pentru a controla activitatea, suspecții ar fi folosit un sistem de evidență a clienților și a sumelor încasate, cu sancțiuni pentru cele care nu își atingeau „ținta”, fiindu-le reținută parte din câștiguri și fiind obligate, astfel, să întrețină din ce în ce mai multe raporturi sexuale.

Foloase materiale de peste 19,5 milioane de lei

Cercetările au stabilit că membrii grupării au obținut, până în luna februarie 2026, foloase materiale în cuantum de peste 19.500.000 lei, de pe urma practicării prostituției de către victimele grupului infracțional, precum și alte sume în numerar.

Pentru ”albirea” sumelor obținute din activitatea infracțională, gruparea de criminalitate organizată a pus la punct un mecanism de disimulare a originii ilicite a veniturilor, ce presupunea colectarea sumelor de bani provenite din exploatarea victimelor și transferul acestora, sub diferite forme, în conturile unei fundații, de unde erau transferate în conturile unor societăți controlate de aceeași grupare și de unde, cea mai mare parte era transferată în conturile liderilor grupului infracțional organizat, pentru a fi introduse în circuitul civil.

DIICOT mai precizează că, în timpul perchezițiilor, unul dintre suspecți a fost prins în flagrant având asupra sa 17 doze de cocaină, la scurt timp după ce ar fi vândut o doză unui client. La una dintre adrese a fost găsită și o cantitate de aproximativ un kilogram de substanță pulverulentă, posibil cocaină.

Audierile urmează să aibă loc la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea a fost sprijinită de polițiștii brigăzilor de combatere a criminalității organizate din București și Constanța și de jandarmi ai Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.