O româncă și o croată au dat spargeri în apartamente din Viena / Aveau metode speciale de efracție

Două femei, o româncă și o croată, au fost arestate provizoriu în urma unei acțiuni comune a poliției din Austria Inferioară și Viena, potrivit unui comunicat al Poliției.

Femeile sunt suspectate că au comis mai multe spargeri de apartamente în capitala Austriei, în perioada 18–24 februarie 2026.

Potrivit unui comunicat al Biroul Poliției Criminale de Stat din Austria Inferioară, ofițeri ai Unității de Investigare a Furturilor, în cooperare cu colegi din cadrul Biroul Poliției Criminale de Stat din Viena – Grupul Operativ pentru Infracțiuni Stradale – au intervenit în seara de 24 februarie și au reținut doi suspecți: o femeie croată de 37 de ani, și o femeie româncă de 45 de ani.

Spargeri în sectoarele 10 și 12 din Viena

Anchetatorii le suspectează pe cele două că ar fi acționat în mai multe zone din Viena.

În sectorul 10, spargerile ar fi avut loc pe străzile Vander Nüllgasse, Schröttergasse, Inzersdorferstraße, Belgradplatz și Leebgasse, iar în sectorul 12 în zona Schönbrunner Straße și Aichholzgasse.

Potrivit poliției, suspectele ar fi reușit să pătrundă în apartamente fără a lăsa urme evidente de efracție la uși, ceea ce îngreunează inițial depistarea faptelor și ridică suspiciuni privind folosirea unor metode speciale de acces.

Bunuri suspectate de furt, confiscate la percheziții

În urma unei percheziții la domiciliul celor doi, anchetatorii au descoperit și confiscat mai multe obiecte suspectate că provin din furturi. Autoritățile încearcă acum să identifice proprietarii acestora.

Cercetările sunt în desfășurare pentru a stabili amploarea activității infracționale și dacă cei doi suspecți pot fi legați de alte fapte similare comise pe teritoriul Vienei sau în alte regiuni.