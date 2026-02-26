Percheziții la Vaslui într-un dosar de tâlhărie de 2.5 milioane de euro. Patru români au fost arestați

„La data de 25 februarie 2026, polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române și Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară, în județul Vaslui, în baza unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile din Germania, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și tâlhărie calificată cu consecințe deosebit de grave”, se arată în comunicatul emis joi de IGPR.

Desfășurarea tâlhăriilor

În urma anchetei desfășurate de autoritățile din Germania, s-a aflat că în perioada ianuarie-septembrie și decembrie 2025, mai multe persoane, printre care și cetățeni români, ar fi pătruns în locuințele victimelor din Germania, unde, sub amenințarea cu moartea „le-ar fi obligat să predea bunurile de valoare din locuințe și să le deschidă seifurile în care se aflau bijuterii și sume de bani”.

De asemenea, făptașii legau victimele înainte de a părăsi locul faptei pentru aceasta să nu poată apela autoritățile.

În urma tâlhăriilor, suspecții au generat un prejudiciu de 2.5 milioane de euro.

Captură impresionantă în urma perchezițiilor

În urma perchezițiilor, autoritățile au ridicat mai multe bunuri de lux și sume mari de bani: „bijuterii (inele, brățări, coliere) și ceasuri de lux, o parte dintre acestea fiind inscripționate cu numele unora dintre persoanele vătămate, monede, obiecte de vestimentație, genți, 71.000 de euro, 12.000 de USD, 300 de franci elvețieni”, dar și mai multe arme: „două pistoale cu gaze iritant-lacrimogene, 74 de cartușe cu gaz, un pistol cu capse, un pistol și 55 de cartușe, deținute ilegal, arme albe”.

În urma acțiunilor, patru cetățeni români au fost arestați.

Cooperare internațională

„La activități au participat 7 polițiști germani din cadrul Poliției Stuttgart și Tomerl, suportul tehnic fiind oferit de 3 specialiști din cadrul EUROPOL. Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui”, se mai arată în informarea autorităților.