Partidul cancelarului Merz susține reglementarea rețelelor sociale pentru copii

La congresul partidului, desfășurat sâmbătă, cancelarul Merz a cerut impunerea unei limite legale de vârstă de 14 ani pentru utilizarea rețelelor sociale și introducerea unor noi metode de siguranță pentru adolescenți de până la 16 ani, potrivit Reuters.

În plus, CDU susține și aplicarea de sancțiuni pentru platformele care nu aplică aceste restricții., dar și armonizarea standardelor de vârstă la nivelul Uniunii Europeane.

Moțiunea adoptată la congres arată: „Facem apel la guvernul federal să introducă o limită legală de vârstă de 14 ani pentru utilizarea rețelelor sociale și să abordeze nevoia specială de protecție în domeniul digital până la vârsta de 16 ani.”.

Germania se alătură astfel unui număr tot mai mare de state europene, precum Spania, Grecia, Franța și Marea Britanie, care analizează sau pregătesc restricții similare privind accesul minorilor la rețele de socializare.

În 2025, Australia a devenit primul stat din lume care a restricționat accesul minorilor la rețele de socializare.

Inițiativa este susținută și de Partidul Social Democrat, partenerul de coaliție al CDU. Totuși, implementarea unor astfel de măsuri este complicată de sistemul federal german, întrucât reglementarea mass-media și a mediului digital este responsabilitatea autorităților regionale.