Friedrich Merz promite să țină extrema dreaptă departe de guvernare. Avertizare asupra unei noi realități globale

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că nu va permite partidului de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania să „ruine” Germania, relatează Reuters.

În același timp, Merz le-a transmis colegilor din Uniunea Creștin-Democrată, reuniți la Stuttgart, că țara trebuie să se adapteze unei lumi marcate de rivalități între marile puteri.

Discursul său susținut în cadrul conferinței CDU a inclus idei prezentate anterior la Conferința de Securitate de la München. Friedrich Merz a vorbit vineri despre relansarea economiei, combaterea antisemitismului și respingerea colaborării cu AfD.

„Nu le vom permite acestor oameni din așa-numita Alternativă pentru Germania să ne ruineze țara”, le-a spus Friedrich Merz delegaților partidului.

Cancelarul german a recunoscut că reformele promise în campania electorală de anul trecut au avansat mai lent decât se anticipa, potrivit criticilor din spațiul public. El a spus că va continua, printre multe altele, reducerea birocrației și scăderea prețurilor la energie.