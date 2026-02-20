Friedrich Merz promite să țină extrema dreaptă departe de guvernare. Avertizare asupra unei noi realități globale

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că nu va permite partidului de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania să „ruine” Germania, relatează Reuters.
În același timp, Merz le-a transmis colegilor din Uniunea Creștin-Democrată, reuniți la Stuttgart, că țara trebuie să se adapteze unei lumi marcate de rivalități între marile puteri.
Discursul său susținut în cadrul conferinței CDU a inclus idei prezentate anterior la Conferința de Securitate de la München. Friedrich Merz a vorbit vineri despre relansarea economiei, combaterea antisemitismului și respingerea colaborării cu AfD.
„Nu le vom permite acestor oameni din așa-numita Alternativă pentru Germania să ne ruineze țara”, le-a spus Friedrich Merz delegaților partidului.
Cancelarul german a recunoscut că reformele promise în campania electorală de anul trecut au avansat mai lent decât se anticipa, potrivit criticilor din spațiul public. El a spus că va continua, printre multe altele, reducerea birocrației și scăderea prețurilor la energie.
Merz a anunțat și schimbări în sistemul social, iar conform declarațiilor sale, aici ar intra noi propuneri pentru reforma pensiilor, după tensiunile apărute anul trecut în partid, mai ales din partea membrilor tineri, în timpul dezbaterilor parlamentare.
Calendarul electoral începe luna viitoare cu scrutinuri în Baden-Wuerttemberg și Renania-Palatinat, urmate de alte alegeri în cursul anului, inclusiv în Saxonia-Anhalt, unde AfD speră să câștige primul scrutin de stat.