Premierul Ilie Bolojan efectuează o vizită oficială în Germania, unde se va întâlni cu cancelarul Friedrich Merz

Nițu Maria
26 ian. 2026, 13:52, Politic

Prim-ministrul Ilie Bolojan va efectua marţi și miercuri o vizită oficială în Germania, în cadrul căreia va avea o întrevedere cu cancelarul Friedrich Merz, potrivit G4Media.

Agenda vizitei include întâlniri cu membri ai Bundestagului, reprezentanți ai Camerei Germane de Comerț și Industrie, ai Federației Industriilor, ai Consiliului Central al Evreilor din Germania și cu membri ai comunității românești din Germania.

Marţi după-amiază, premierul Ilie Bolojan se va întâlni cu Peter Adrian, președintele Camerei Germane de Comerț și Industrie.

Miercuri dimineață, Ilie Bolojan va avea discuții cu Josef Schuster, președintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, și cu Andrea Lindholz, vicepreședintele Parlamentului Federal.

Apoi, el se va întâlni cu Annegret Kramp-Karrenbauer, președintele Fundației Konrad Adenauer, și cu Jens Spahn, liderul Grupului Parlamentar CDU.

De asemenea, Ilie Bolojan participa la un dejun de lucru cu Tanja Gonner, președintele Federației Industriilor.

Miercuri după-amiază, premierul Bolojan și membrii delegației române vor fi primiți la Cancelaria Federală de cancelarul Friedrich Merz. Discuțiile vor fi urmate de o conferință de presă comună.

Ulterior, Bolojan va depune o coroană la Memorialul Evreilor Uciși în Europa și va vizita Memorialul, unde se va întâlni cu Uwe Neumarker, directorul Fundației Memorialului.

Vizita include și întâlniri cu membrii Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlament și cu reprezentanți ai comunității românești, la Ambasada României din Berlin.

Premierul va fi însoțit de vicepremierul Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, deputatul Ovidiu Ganț, generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului, și Adriana-Loreta Stănescu, ambasadorul României în Germania.

