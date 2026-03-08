Premierul Ilie Bolojan, mesaj de 8 Martie: „La mulți ani, doamnelor și domnișoarelor! Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți în comunități”

UPDATE. Sorin Grindeanu, mesaj de Ziua Femeii

Duminică, de Ziua Internațională a Femeii, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a postat și el un mesaj scurt pe pagina sa de Facebook, cu ocazia zilei de 8 Martie.

„La mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor!”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Știrea inițială

Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis sâmbătă un mesaj special cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, pe pagina sa de Facebook, adresându-se tuturor femeilor din țară.

Într-un scurt mesaj emoționant, prim-ministrul țării și-a exprimat recunoștința și aprecierea pentru rolul important pe care femeile îl au în familie și în societate: „La mulți ani, doamnelor și domnișoarelor! Vă mulțumesc pentru sprijinul pe care îl oferiți familiilor dumneavoastră și pentru tot ceea ce faceți în comunități, în serviciile publice sau în companii.”

Ziua Internațională a Femeii este marcată pe 8 Martie în multe țări prin evenimente publice, campanii de informare și gesturi de apreciere. Dincolo de flori și felicitări, această zi este un moment pentru a reflecta asupra rolului femeilor în societate, asupra progreselor realizate și asupra provocărilor care încă există în privința egalității de șanse și a recunoașterii contribuțiilor lor în viața socială, economică, culturală.