Ursula von der Leyen, mesaj de Ziua Internațională a Femeii: „Puterea este în noi”

Ursula von der Leyen a transmis, de Ziua Internațională a Femeii, un mesaj de apreciere pentru curajul și puterea femeilor din întreaga lume.
Nițu Maria
08 mart. 2026, 11:31, Social

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis duminică un mesaj de Ziua Internațională a Femeii pe pagina sa de X, adresat femeilor și fetelor din întreaga lume.

În postarea sa, Ursula von der Leyen a făcut referire la importanța luptei pe termen lung pentru drepturile și libertatea femeilor, la nivel internațional.

„De Ziua Internațională a Femeii, aduc un omagiu fetelor și femeilor de pretutindeni care continuă să lupte împotriva opresiunii cu o forță neobosită, cu un curaj de neînvins.”, a scris președinta.

Ea a punctat că acest curaj de a lupta pentru schimbare și egalitate nu aparține doar femeilor, ci trăiește în fiecare persoană: „Această forță și curaj trăiesc în noi toți.”

„Puterea este în noi.”, a transmis președinta Comisiei Europene.

