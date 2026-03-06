Planul „Readiness 2030”: UE mobilizează sute de miliarde de euro pentru apărare

Uniunea Europeană ar putea mobiliza până la 800 de miliarde de euro pentru apărare până în 2030, prin pachetul „Readiness 2030”, potrivit Raportului general privind activitățile Uniunii Europene în 2025, publicat vineri de Comisia Europeană.

Mecanismul SAFE

Planul include și instrumentul SAFE, care poate oferi până la 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi pentru investiții în apărare și pentru achiziții comune de echipamente militare. România ar urma să beneficieze de aproximativ 16,7 miliarde de euro prin acest mecanism, fiind a doua cea mai mare alocare după Polonia, care ar putea accesa circa 43,7 miliarde de euro.

Bugete militare mai mari

În paralel, statele membre ar putea mobiliza până la 650 de miliarde de euro suplimentar prin creșterea cheltuielilor naționale pentru apărare. Comisia Europeană a propus o flexibilizare a regulilor fiscale, astfel încât guvernele să poată majora investițiile militare fără a fi penalizate în cadrul regulilor europene privind deficitul bugetar.

Blocul comunitar finanțează și alte programe dedicate industriei de apărare. Fondul European de Apărare susține proiecte de cercetare și dezvoltare militară cu peste un miliard de euro, în timp ce alte 300 de milioane de euro sunt direcționate către proiecte comune din industria de apărare.

Von der Leyen: 2025, anul independenței Europei

„2025 a marcat momentul independenței Europei. Într-o lume mai volatilă și mai fragmentată, Europa a înțeles că trebuie să își asume o responsabilitate mai mare pentru propriul viitor”, a precizat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ea a subliniat că pachetul Readiness 2030 reprezintă „cea mai mare creștere a investițiilor europene în apărare din istoria UE”.

Ce cred europenii despre securitatea UE

Securitatea este tot mai importantă pentru cetățenii europeni. Potrivit unui sondaj Eurobarometru citat în raport, aproximativ 81% dintre europeni susțin o politică comună de securitate și apărare, 78% se declară îngrijorați de securitatea Uniunii în următorii cinci ani, iar 77% consideră că invazia Rusiei în Ucraina reprezintă o amenințare pentru securitatea UE. În același timp, 69% consideră că Uniunea rămâne un loc stabil într-o lume tot mai instabilă.

40 de ani Schengen

Spațiul Schengen reunește în prezent 29 de state și peste 450 de milioane de persoane. Aproximativ 3,5 milioane de oameni traversează zilnic frontierele interne ale zonei Schengen, sistem care a marcat în 2025 patru decenii de la semnarea acordului ce a eliminat controalele la frontierele interne.