Prețul petrolului depășește 90 de dolari pe baril pentru prima dată în ultimii doi ani, pe fondul războiului din Iran

Prețul petrolului a depășit, vineri, 90 de dolari pe baril, pe fondul încetării producției de țiței din Orientul Mijlociu, dar și al pregătirii investitorilor pentru un conflict prelungit în Golf.

Potrivit BBC, petrolul Brent a crescut cu peste 9% vineri, depășind 93 de dolari pe baril, acesta fiind cel mai ridicat nivel din toamna anului 2023 până în prezent.

În contextul situației din regiune, unul dintre indicii de referință pentru petrolul din Orientul Mijlociu a depășit deja 100 de dolari pe baril, notează Financial Times.

Acest lucru s-a produs pe măsură ce rafinăriile se grăbesc să achiziționeze încărcături care nu trebuie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, prin care trece 20% din țițeiul mondial.

Informația vine în contextul în care ministrul energiei din Qatar a avertizat, în exclusivitate pentru Financial Times, că războiul din Orientul Mijlociu ar putea „dărâma economiile lumii”, anticipând că toți exportatorii de energie din Golf vor opri producția în câteva săptămâni, iar prețul petrolului va ajunge chiar și la 150 de dolari pe baril.

Jorge Leon, analist la Rystad Energy, a declarat pentru BBC, referitor la avertismentul ministrului energiei din Qatar, că situația reprezintă un „risc real pentru economia globală”.

El a punctat faptul că prețurile petrolului care depășesc 100 de dolari pe baril sunt un „scenariu realist”, însă este important cât timp vor rămâne la acest nivel.

Potrivit Financial Times, Irakul a oprit deja cea mai mare parte a producției sale de petrol. Unii analiști au avertizat că și Arabia Saudită ar putea fi nevoită să reducă producția în următoarele săptămâni.