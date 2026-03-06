Prima pagină » Știri externe » Casa Albă anunță cât timp ar putea dura campania SUA împotriva Iranului pentru a-și atinge obiectivele

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat, vineri, cât timp ar putea dura campania SUA împotriva Iranului, lansată la sfârșitul săptămânii trecute. Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în urma atacurilor comune SUA-Israel.
Sursa foto: Celal Gunes/Anadolu/ABACAPRESS.COM
Diana Nunuț
06 mart. 2026, 21:37, Știri externe

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat, vineri, de cât timp va avea nevoie Washingtonul pentru a-și îndeplini obiectivele privind campania împotriva Iranului.

Ea a spus că operațiunea ar putea dura între patru și șase săptămâni și că obiectivele SUA sunt distrugerea programului de rachete al Iranului, distrugerea marinei iraniene, asigurarea că Iranul nu va putea obține niciodată arme nucleare și încetarea sprijinului acordat de Teheran grupărilor armate din regiune, scrie The Times of Israel.

Leavitt a mai spus reporterilor aflați în fața Casei Albe că Statele Unite au scufundat deja peste 30 de nave ale marinei iraniene și că marina iraniană este considerată acum „ineficientă în luptă”.

„După doar șase zile, atacurile cu rachete balistice de represalii din partea Iranului au scăzut cu 90%”, a spus ea, potrivit sursei citate.

Comentariile lui Leavitt vin după ce anterior, președintele american Donald Trump a sugerat că războiul va dura aproximativ patru-cinci săptămâni, dar ar putea dura „mult mai mult”, scrie Sky News.

Totodată, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat în cadrul unei conferințe de presă în această săptămâna că SUA „vor lua tot timpul necesar pentru a se asigura că vor avea succes”.

