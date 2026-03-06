În timp ce rachetele iraniene zboară de duminică deasupra Strâmtorii Ormuz, oprind aproape complet traficul pe una dintre cele mai vitale rute comerciale din lume, un miliardar grec își îndrepta navele direct spre haos.

Dynacom Tankers, deținută de George Prokopiou, în vârstă de 79 de ani, a trimis cel puțin cinci petroliere pe calea navigabilă îngustă de la gura de vărsare a Golfului de la izbucnirea războiului cu Iranul , sâmbătă, fiind unul dintre puținii operatori legali dispuși să îndrăznească această călătorie, relatează Financial Times.

Tarifele în Golf s-au triplat

„Majoritatea armatorilor au întrerupt tranzitul… până când lucrurile se vor calma”, a spus un agent naval. „Dar există câțiva pirati dispuși să își asume riscul.”

Există recompense mari de oferit.

Tarifele de transport pentru petrolierele care părăsesc Golful aproape că s-au triplat de vineri, atingând niveluri record.

Un singur petrolier așa-numit VLCC (very large crude carrier – transportator de țiței foarte mare) care efectuează periculoasa călătorie peste strâmtoare și ajunge în China ar genera venituri de aproximativ 500.000 de dolari pe zi, excluzând costul asigurării suplimentare împotriva riscurilor de război , potrivit agenției de raportare a prețurilor Argus.

Deși riscurile pentru armatori, teoretic, compensate de bani marinarii de la bord își pun viața în pericol.

A început războiul. Nicio problemă: George și-a oprit transponderele

Iranul a amenințat că va „incendia” orice navă care încearcă să traverseze, distrugând cel puțin nouă de la începutul conflictului, cel puțin trei navigatori fiind uciși.

Toate navele Dynacom și-au oprit transponderele, dispozitivele care transmit automat locația și identitatea unei nave, la trecerea acesteia prin strâmtoare.

Datele de urmărire a navelor arată că petrolierul Athina, al companiei Dynacom, care se afla în regiune înainte de atacuri, a încetat să se mai deplaseze sâmbătă seara devreme, la sud-est de calea navigabilă, înainte de a reapărea a doua zi după-amiază în Golf.

Nava fără încărcătură a ajuns totuși luni în portul Sitrah din Bahrain și a plecat două zile mai târziu cu o altă încărcătură de petrol.

Face parte din generație de armatori greci care domină comerțul maritim

Născut într-o familie înstărită din Atena, în 1946, Prokopiou se numără printre ultima generație de armatori greci care au dominat mult timp comerțul maritim.

Descris de o persoană apropiată drept „modest” și „dependent de muncă”, este rareori văzut fără șapca sa de baseball emblematică și conduce un SUV Mercedes vechi, plimbându-se fără pază, o raritate în rândul elitei armatorilor din Grecia.

Prokopiou își petrece cea mai mare parte a anului pe mega-iahtul său, Dream, de 106,5 metri, andocat în prezent pe Riviera Ateniană, iar portofoliul său extins de proprietăți i-a adus porecla de „regele imobiliar” în țara sa natală.

Anul trecut a cumpărat o participație la Four Seasons Astir Palace – singura proprietate grecească a grupului hotelier de lux – împreună cu marina Vouliagmeni adiacentă, care deservește în principal mega-iahturi.

După ce familia a cumpărat prima navă la mijlocul anilor douăzeci, Prokopiou a construit o flotă uriașă în întreaga lume – și are o reputație de asumare a riscurilor.

Cele trei companii de transport maritim ale magnatului grec au peste 150 de nave pe apă, alte 85 sunt în construcție.

„Este o legendă a industriei și unul dintre acei oameni care fac ceea ce numim afaceri «premium»”, a spus un broker naval care a lucrat cu companiile lui Prokopiou în ultimii ani, folosind un eufemism pentru tranzacții legale, dar care comportă riscuri mult mai mari.

Prokopiou are experiență: a sfidat și războiul din Ucraina

Petrolierele Dynacom ale lui Prokopiou au transportat zeci de milioane de barili de țiței rusesc în ultimul an și sunt unul dintre cei mai mari transportatori de marfă de când Moscova a lansat atacul asupra Ucrainei la începutul anului 2022, conform analizei FT a datelor Kpler și a înregistrărilor proprietarilor de nave.

Miliardarul a stârnit controverse în 2022 când, la câteva luni după izbucnirea războiului, a declarat că „sancțiunile nu au funcționat niciodată”, deși nu există nicio sugestie că le-ar fi încălcat vreodată.

Agenția Națională pentru Prevenirea Corupției din Ucraina a inclus Dynacom Tankers pe lista sa de „sponsori internaționali ai războiului” pentru rolul său în transportul de țiței rusesc, acuzând-o de „realimentarea bugetului țării agresoare și finanțarea invaziei rusești”.

Cu toate acestea, în 2023 a retras Dynacom de pe listă, iar în 2024 a retras-o complet de pe listă, în urma presiunilor din partea partenerilor săi de peste hotare.

Prokopiou a acționat întotdeauna în limitele legii, a spus brokerul naval, și a respectat plafoanele de preț și alte restricții privind comerțul cu țiței rusesc. Dar a adăugat că disponibilitatea miliardarului de a muta încărcături pe care alții s-ar putea să nu le transfere a fost „motivul prin care și-a obținut cea mai mare parte a succesului”.

„George ne eclipsează pe toți”

Federația Internațională a Lucrătorilor din Transporturi, care reprezintă membrii echipajelor, a impus începând de luni plăți „bonus” pentru cei care operează în jurul Strâmtorii Ormuz, menite să impună dublarea atât a salariilor, cât și a indemnizațiilor de deces și invaliditate.

Membrii echipajului pot, de asemenea, refuza să navigheze, beneficiind de „repatriere pe cheltuiala companiei și de o compensație egală cu salariul de bază pe 2 luni”.

„Reprezintă un anumit mod de a face afaceri”, a declarat Ed Finley-Richardson, investitor în transporturi maritime și fondator al Contango Research. „Face parte dintr-un grup de cinci până la zece proprietari care îi eclipsează cu adevărat pe toți ceilalți, nu din cauza dimensiunii flotei lor, ci și pentru că sunt dispuși să acționeze cu îndrăzneală.”

Prokopiou are reputația de a-și respecta contractele acolo unde alții le încalcă, dar trimiterea navelor sale prin strâmtoare în timp ce focul real continuă de ambele părți a reprezentat o oportunitate istorică pentru miliardarul grec, a declarat Finley-Richardson.

El a menționat că riscul de a intra în Golf cu o navă goală era mai mic și, odată ajuns acolo, „ești în poziția de negociere pentru a cere prețul corect pentru pericolul clar și prezent pentru nava ta, echipaj și tot restul”.

„În aceste perioade, armatorii cu adevărat de elită tind să se distingă”, a adăugat el, subliniind disponibilitatea magnatului grec Aristotel Onassis de a risca atacuri ale submarinelor germane în cel de-al Doilea Război Mondial și decizia magnatului norvegian John Fredriksen de a cumpăra contracte pentru transportul de petrol cu petroliere în timpul războiului de Yom Kippur din 1973.

În 2014, Prokopiou a spus: „Dacă nu îți asumi riscuri, nu lucrezi în domeniul transporturilor maritime. Dacă nu vrei riscuri, cumperi obligațiuni americane.”